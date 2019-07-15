源自大阪日本超高齡女團人氣勁　「Obachaaan」衝出國際獲BBC報道

近年無論在中國、香港還是台灣，都很流行一種名為「廣場舞」的文化，泛指一班年過半百，喜在住宅區內的公園或廣場中開大擴音機一起跳舞的嬸嬸，網民亦賦予她們一個稱號，名為大媽。對於這類「廣場大媽」，市民對她們的意見好壞參半，有的會欣賞她們的勇氣和毅力，有的會因為她們所發出的音量而感到困擾。不過，這一班大媽其實在日本很受年青人歡迎，在2011年，日本娛樂公司更看中這個商機，找來7位約60歲的大媽，在大阪成立了女團「Obachaaan」，結果大受歡迎，更成為了「大阪特產」。發展至今，Obachaaan的成員已增至14人。

一齊嚟睇吓14位成員：

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平均年過60歲 Rap得起勁衝出國際

Obachaaan的成員平均年齡超過60歲，但她們都依然身手靈活，而且個性開朗，除了唱功了得之外，每個MV都總會有高難度舞步，又不時大騷一字馬！而Obachaaan的音樂風格，既不是民歌、亦不是情歌，而是Rap！而近日適逢大阪G20高峰會，Obachaaan為了迎接國際盛事，推出了一首介紹日文和日本的全英文歌曲《OBA FUNK OSAKA》，再配上Funky的曲風，活潑又可愛！亦因為新歌在日本大受歡迎，還衝出國際，就連BBC都有報道這隊超高齡大媽女團Obachaaan！

BBC真係有報道，有圖有真相。（Obachaaan官網）

睇吓佢哋嘅MV精華：

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《OBA FUNK OSAKA》MV足本睇：

早前「Obachaaan」獲BBC News報道：