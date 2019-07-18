《怪奇物語》Robin封「超級星二代」　完美遺傳奧瑪花曼激索長腿

就在7月4日Netflix全新上架了《怪奇物語》（Stranger Things）最新第3季，沒想到這部科幻恐怖影集全新一季居然紅到刷新了Netflix歷史紀錄，《怪奇物語》第3季成為了Netflix有史以來收視紀錄最好的影集。除了這群孩子們萌芽的戀愛和驚悚怪物現身的主線情節之外，已經觀看了《怪奇物語》第3季的粉絲，肯定不能不注意到Steve身邊全新誕生的角色Robin！

「Robin」由Maya Hawke飾演。（《怪奇物語》劇照）

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與Steve建立起全新關係的高冷天才少女Robin，在劇中是由年僅21歲的美國新生代演員Maya Hawke飾演。不過這位備受《怪奇物語》觀眾喜愛的女演員可是來頭不小，因為她正是昔日荷李活巨星夫婦伊芬鶴基（Ethan Hawke）和奧瑪花曼（Uma Thurman）所生下的寶貝星二代。

Maya Hawke與大明星媽媽奧瑪花曼合照，許多人都認為這位星二代繼承了媽媽的美女基因。（IG@maya_hawke）

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伊芬鶴基笑稱女兒Maya Hawke小時候原本很抗拒成為演員，尤其是她的爸媽正是隨時都會被登上八卦雜誌的電影巨星，不過到了高中Maya Hawke還是抵抗不了想要表演的心情，直到快要成年之時才終於下定決心要追隨伊芬鶴基和奧瑪花曼之路，進入美國戲劇圈。身高174公分、擁有亮麗外型和一頭棕褐髮色的Maya Hawke，2017年就在BBC影集《Little Women》中擔任主角4姊妹之一的Jo March。

Maya Hawke主演BBC劇集《Little Women》。（《Little Women》劇照）

現在Maya Hawke憑藉着實力在《怪奇物語》第3季大放異彩，成功證明自己不是靠爸靠媽才博得矚目的星二代。如果你也喜歡上了Maya Hawke，她也即將在演員媽媽奧瑪花曼長期合作的美國大導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）演出，這部找來了畢彼特（Brad Pitt）與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）兩大荷李活巨星的豪華卡司電影預計在月25日於香港上映。

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