今年係美劇「終結年」？細數10大2019年告終美劇　呢套播足12年！

HBO人氣美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）正式告終，除了讓影迷們相當難過外，其實還有多部爆紅美劇也要在今年劃下句點。而這些美劇真的都是經典中的經典啊！真的是很捨不得～

今年係美劇「終結年」？即睇10部於2019年告終劇集▼

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今年會正式畫下句點的劇集包括：已經熱播12年共12季的《囧男大爆炸》（《The Big Bang Theory》）已經在5月16日正式完結，另外還有華裔女星劉玉玲參與演出的《福爾摩斯新傳》（《Elementary》）、還有小編熱愛的《勁爆女子監獄》（《Orange Is the New Black》）、《Veep》、《葛咸城》（Gotham）等超高人氣美劇，都宣布會在今年（2019）播出最終季。

播足12年的《囧男大爆炸》亦於2019年告終。（《囧男大爆炸》劇照）

另外DC旗下的美劇《箭神》（Arrow）也宣布今年播出的第8季會是最後一季，還有2005年就開播的《狙魔人》（Supernatural）、《摩登家庭》（Modern Family）和《心理追兇》（Criminal Minds）都會在今年跟大家說再見。加上《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）也是Marvel第三階段的結束，而《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中亦有不少的超級英雄退位，讓超多劇迷紛紛感歎：「真的是告別的一年」。

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