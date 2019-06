今年係美劇「終結年」？細數10大2019年告終美劇　呢套播足12年！

HBO人氣美劇《權力遊戲》(Game of Thrones)正式告終,除了讓影迷們相當難過外,其實還有多部爆紅美劇也要在今年劃下句點。而這些美劇真的都是經典中的經典啊!真的是很捨不得~

今年會正式畫下句點的劇集包括:已經熱播12年共12季的《囧男大爆炸》(《The Big Bang Theory》)已經在5月16日正式完結,另外還有華裔女星劉玉玲參與演出的《福爾摩斯新傳》(《Elementary》)、還有小編熱愛的《勁爆女子監獄》(《Orange Is the New Black》)、《Veep》、《葛咸城》(Gotham)等超高人氣美劇,都宣布會在今年(2019)播出最終季。

播足12年的《囧男大爆炸》亦於2019年告終。(《囧男大爆炸》劇照)

另外DC旗下的美劇《箭神》(Arrow)也宣布今年播出的第8季會是最後一季,還有2005年就開播的《狙魔人》(Supernatural)、《摩登家庭》(Modern Family)和《心理追兇》(Criminal Minds)都會在今年跟大家說再見。加上《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)也是Marvel第三階段的結束,而《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)中亦有不少的超級英雄退位,讓超多劇迷紛紛感歎:「真的是告別的一年」。

