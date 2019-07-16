《黑鏡》神預言「社會信用體系」！港作家批：政府維穩的最高目標

你能想像自己的一言一行都在國家的監控底下、做任何事都會被打分數嗎？聽起來很玄幻，但此事卻在中國真實上演……

英國知名影集《黑鏡》（Black Mirror）第3季中，建構了一個由「社群分數」決定一切的社會。透過5分制的評分系統來劃分階級，以此決定人民能做甚麼事情。而中國目前也有類似的系統，根據《上報》的報導，廣東省政府日前發布公文，3年內擬在廣東、澳門以及香港建構「社會信用評分」制度與體系，官網上可見港、澳、台也在其中。（編按：網頁中港澳台三地的欄目現已被刪走。）

官網中港澳台三地的欄目已被刪走，圖片為刪除前截圖。（信用中國網站截圖）

中國在2014年開始實施社會信用系統，只要人民評鑑分數沒達標，生活、工作都會受到限制。而廣東省政府5日突公布《粵港澳大灣區建設3年行動計畫（2018-2020年）》，此建設是習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略，也是推動一國兩制事業發展的新實踐。

《黑鏡》第3季首集中，建構了一個由「社群分數」決定一切的社會。（《黑鏡》劇照）

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公文指出，未來3年內，包括港澳在內，廣東省可能將全面性建立起「社會信用評分」制度與系統。若以「信用上海」為例，在網站上可查詢上海相關的信用動態、政策法規、案例、公告、紅黑名單、重點人群及重點關注名單等項目。

對此，香港小說家「作者」在社交網站貼文，針對「社會信用制度」提出沉痛的看法。

「作者」表示，香港人一定要反對「社會信用體系」，中國人已經被這個系統改造。他以杭州現況舉例，評分高的居民，可以在醫院賒數代支醫藥費，租樓可付較低的押金，免費使用校園的健身設施等優惠。相反，低分者享用公共服務的次數大減，乘搭公車不可使用先上後付的系統，租共享單車要付更多押金，禁止借貸、買機票及高鐵票。最可怕的一點是——他們紛紛透過捐血和做義工來提高自己的分數。

「作者」指杭州居民紛紛透過捐血和做義工來提高自己的分數。（Uplash@hush52）

「作者」指出，當一種道德行為降格成一種手段時，即使可以帶來好的結果，但都是屬於違反道德。比如「做好人」是道德的，但「為了選總統」去做好人，動機不純，就不道德了。

「社會信用系統」讓人民去討好政府訂的道德標準，當人們一生追求更高分數時，他自然不會追求其他人活著的目的，這就是極權政府維穩的最高目標。

「作者」反問，有了這個系統，人民還會非議政府嗎？還敢上街示威嗎？還敢跟朋友亂說話嗎？就算你敢，你的親戚朋友都會群起制止你，因為你會影響到大家的評分，人民還能不乖嗎？

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