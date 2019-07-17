【童言有計】嘉賓爸爸教育觀大錯特錯　袁詠儀嬲嬲豬：你想一下吧

袁詠儀（靚靚）近年不斷北上參加綜藝節目錄製，最近在親子節目《童言有計》第二季中擔任嘉賓，藉著與小朋友互動探討孩子的內心世界以及與父母的關係。而他亦不時同大家分享經驗之談，其教育觀獲得大家肯可，往往都大受歡迎引起話題。

靚靚在節目中不時分享個人經驗之談，獲得網友讚賞。（童言有計微博圖片）

就在近日播出的節目中，邀請了一位爸爸上來探討小朋友「有要求」的問題。面對小朋友的要求，該爸爸就以從來不拒絕的方式去教育小朋友，就好似要買玩具的時候，他就順應兒子要求去買，更揚言本來可以做到的事就應該幫兒子去做，這一種行為他覺得非常幸福：「每次出去逛街他說這樣走很無聊的。我說你有什麼想法？我們去玩具店看看。我就帶他進去，他說我媽回去要揍我怎麼辦，我說我來給你擺平她。（生活中孩子尋求幫助你會怎麼樣？）就幫啊，假如說他要幹什麼，我做不到，好我幫你，本來就能幫到你幹嘛不幫？」

這位爸爸的教育觀令人火冒三丈。（童言有計微博截圖）

當聽完這位爸爸的一翻言論之後，在旁的靚靚都聽到O晒嘴，更非常有心地以個人心得糾正這位爸爸的觀念：「你的兒子現在沒有問題，但是到他長大以後就好像我一樣，覺得我很沒用什麼都不懂。」又以自己的父親為例：「我爸爸是重女輕男的，所以我從小甚麼拖地，熨衣服﹑煮飯我從來都不用做。到我長大後我發現我真的沒用，那個時候我就發現不行，我就怪我爸爸，就是你把我弄成這樣的，你可以跟著他多少年呢？你想一下吧？」該位爸爸聽完之後亦覺得有道理，還馬上認錯：「我錯了我要改正。」

靚靚以個人經驗糾正爸爸的教育觀念。（童言有計微博截圖）

而有不少網友都非常讚同靚靚的觀念，因為從小的自身教導是非常重要的。假如給予孩子無限的滿足，只想著一時的小孩的幸福，日後小孩離開身邊生活根本就甚麼都不懂，最後可能演變成小孩成為「啃老族」（不自食其力的年輕人仰賴父母的錢過活）。