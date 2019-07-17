【書展2019】孫慧雪熱心為鄧洢玲介紹男友　阿旦公開徵男友條件

孫慧雪（雪雪）、鄧洢玲（阿旦）周三（17日）出席書展，為寫真集《私圖》宣傳兼進行簽名會，原來一切只是順其自然，雪雪說：「純粹係影一輯靚嘅相，因為係生完bb減咗肥之後影，所以有得公開好開心。」阿旦亦附和：「冇諗過出寫真書，但影出嚟效果又幾好。因為11、12年第一次出冇乜自己Character，係公司塑造你係點，但今次就全部都係自己風格，所以影出嚟舒服啲。」

雪雪憶起第一次出寫真時十分緊張，看了百多本寫真作參考。（陳順禎攝）

當記者問到有沒有下一個拍寫真的計劃時，阿旦說：「我嚟近都會籌組旅遊節目，反正都去靚嘅地方拍節目，不如順便每個地方都留個倩影，然後可能好似雪雪咁寫散文集或者旅遊攻略。」雪雪則說：「成日人哋影我都係偏甜美，但我又唔覺，我想走型格路線，Cool得嚟又有美感。而家年紀大咗，應該成熟啲。」

鄧洢玲憶起以前拍照都會笑到四萬咁口，但是次想Cool一點，所以選了張不笑的照片當封面。（陳順禎）

孫慧雪稱爸爸會介意自己拍性感的照片：「有時我社交網絡啲相有少少性感，爸爸就會問我做咩，爸爸又會話：『你第時生個女就知！』」相反老公卻一點也不介意，反而跟她說：「你唔洗問我㗎喇，我底線一定低過你！」皆因老公知道她有分寸。阿旦亦同樣不擔心未來另一半會介意：「人大咗做任何工作最緊要自己開心，另一半都應該會尊重。」阿旦又說現時未有男朋友，叫雪雪介紹給她，條件是心地好、孝順、喜歡動物和理解自己的工作。

作為寫真前輩，孫慧雪寄語後輩要分享最真的自己、自然一點。（陳順禎攝）