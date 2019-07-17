【書展2019】Lilian Kan九月先出寫真唔怕遲：買嘅朋友幾時出都買

簡幗儀（Lilian Kan）連續四年也有在書展出散文寫真集，不過今年由於第五本散文寫真集籌備功夫太多，所以趕不及在書展時候發售。她周三（17日）到書展中為了答謝粉絲對她過往的愛戴，所以設計了些月曆簽名送給他們，她說：「我呢個月曆其實好特別，月曆後面可以油顏色，因為我知依家香港人好大壓力，所以希望可以令到佢哋油顏色紓緩壓力，增添更多色彩。最重要係之前我出嘅四本寫真都可以今日簽名。」

Lilian覺得宣傳新書不一定要性感，雖然自己可以性感，但不是賣性感。（陳志嵐攝）

提到她最新的寫真集要延遲到九月才推出，她解釋：「其實今次新書製作難度好高，我會喺本書到附送四枝細香水，呢幾枝香水會配合書裡面同讀者有一個互動，所以推遲咗出。然後本書成本都好高，我今次特登去韓國搵人整，務求盡善盡美，所以好抵㗎。」

Lilian笑言想看福利去她Ig就可以。（陳志嵐攝）

不過推遲到9月才出這本書，錯失了在書展時候推出，銷售成績方面一定較差？Lilian直言：「我覺得冇乜所謂，因為如果會買嘅朋友我覺得幾時出都會買，唔買嘅朋友都唔會行過經過覺得呢個女仔幾好就會去買。」