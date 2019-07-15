昆凌撇甩周杰倫赴英支持球王費達拿　林俊傑曬合照意外與巨星同框

網壇重大賽事之一的溫布頓網球公開賽昨日（15日）在英國倫敦上演男單決賽，全球網球粉絲當然不可能錯過這場由費達拿與祖高域合演的夢幻對決，除了在世界各哋觀看直播為兩位球員打氣，亦有不少人選擇飛到英國當地，近距離觀看這場世紀賽事。昨日的賽事亦吸引不少名人巨星捧場，除了英國威廉王子、凱特王妃兩位英國皇室成員外，昆凌、林俊傑、崔始源亦齊齊做觀眾欣賞球王英姿。

由祖高域（左）與費達拿（右）上演的溫布頓網球公開賽男單決賽於昨日（14日）完美落幕。（Getty Images）

兩位球王在接近5小時的比賽中鬥得難分難解，最終由祖高域勝出，第五度奪盃。 身為費達拿支持者的昆凌在Instagram發文表示婉惜：「這是一場很棒的比賽，非常難忘，不過如果由費達拿贏出的話就更完美了！」 昆凌興奮觀看網球賽，卻不見有「愛妻號」之稱的周杰倫的蹤影，同行的林俊傑（JJ）更逗趣地在Instagram分享與昆凌的合照，並特意標記周董：「不用擔心，我會好好照顧昆凌的！」終於惹來周董的「妒忌」，留言稱：「這個漂亮的女孩是誰呀？」

林俊傑特意tag周杰倫跟他說會好好照顧昆凌，逗笑不少網民。（林俊傑IG：@jjlin）

昆凌非常渴望賽事由費達拿勝出。（昆凌IG：@hannah_quinlivan）

昆凌身穿針織背心，搭配同色系寬褲出席看網球賽事。 （昆凌IG：@hannah_quinlivan）

林俊傑在觀眾包廂席中，與並排而坐的韓國男團Super Junior成員崔始源、以及內地男星白敬亭齊齊自拍留念，想不到合照中原來還有多位國際巨星入鏡，包括電影《我的超豪男友（Crazy Rich Asians）》男主角Henry Golding、碧咸大兒子Brooklyn與女友Hana Cross，以及美國女星Kendall Jenner。

這張自拍照集合了7位巨星！（林俊傑IG：@jjlin）

碧咸大兒子Brooklyn（後右）與女友Hana Cross（後左），美國女星Kendall Jenner（前左）以及電影《我的超豪男友（Crazy Rich Asians）》男主角Henry Golding（前右）。（Twitter：@DeepikaPFC）

溫布頓網球公開賽一向都吸引不少名人作為座上客捧場，萬人迷碧咸年年都有出席，而他在費達拿與拿度的四強賽事中亦見到他的身影。另外，「洛基」Tom Hiddleston、「奇異博士」Benedict Cumberbatch以及其妻子Sophie Hunter亦有出席。

「洛基」與「奇異博士」再次同場！（Getty Images）

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