【十二傳說】新娘潭發生多達14宗死亡案件　被封「四大鬼域之首」

以香港多個都市傳說為劇集藍本的無綫新劇《十二傳說》昨晚（15日）開播，首集劇情講述在有「猛鬼之地」之稱的新娘潭所發生神秘失蹤事件，以及劉佩玥飾演的記者在新娘潭所遇到的一連串撞鬼事件。實質上，新娘潭在35年來發生過多達14件死亡事件，包括謀殺、自殺、交通意外、墮崖等離奇案件，因此被譽為「香港四大鬼域之首」。

《十二傳說》由蕭正楠、林夏薇、劉佩玥及張穎康主演。（TVB）

新娘潭位於新界大埔區的船灣郊野公園，景點包括「新娘潭瀑布」及「新娘潭」，水潭水清見底，環境優美，是著名行山路徑之一。 新娘潭之所以叫新娘潭，據說是因為以前有四位轎夫抬住一位從烏蛟騰嫁到鹿頸的新娘，中途途經此地，由於地上石岩濕滑導致其中一位轎夫跣倒，新娘和花轎雙雙墮在瀑布之下的水潭溺斃，因而得名「新娘潭」。自此之後，村民擔心再有同類意外發生，於1906年建了「新娘橋」，並在橋的旁邊立紀念碑。

據稱曾有一對新婚夫妻在新娘潭陰陽永隔，所以命名為「新娘潭」。（TVB）

之後新娘潭仍不時有鬧鬼事件，有傳有人在水中看到死去的新娘的腳，入夜後有村民曾經聽到新娘潭傳出迎親時的吹簫打鼓的聲音，仔細看卻沒有任何人。亦有人在水潭旁邊看見一名沒有倒影的女子，因此該潭被取名為「照鏡潭」。

行內亦流傳新娘潭、青山公路很邪，老一輩啲行家指，夜晚試過幾次見到前面電單車，突然車尾多咗個人。通常那些地方會慢駛。（網上圖片）

雖然這些只是所謂的都市傳說，但依然有不少真實存在的離奇命案發生過，令不少人對此處是「猛鬼之地」而深信不疑。自1982年起，至今已經有多達14宗死亡事件在新娘潭發生，包括1982年的謀殺棄屍案、1998年的三屍命案、2001年、2002年、2003年、2004年、2008年、2010年、2013年及2015年共8宗車禍奪命案，2011年與2017年的2宗墮崖案件，以及2014年與2016年共2宗自殺案件。

新浪潭「死亡灣」一直是意外黑點。究竟是道路設計問題，還是亡靈作怪？（資料圖片）

有玄學家表示新娘潭過去曾有不少人遇溺及自殺，再加上新娘潭路是交通黑點，所以聚集很多冤魂。相傳該處經常有鬼魂尋覓替身，因此在該處很易招惹到亡靈。林夏薇早前接受訪問時表示，在新娘潭拍攝《十二傳說》時總感覺很心寒，拍攝期間更試過攝錄機屏幕突然收不到訊號的情況。

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