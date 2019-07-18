【我的寵物】通訊局收164個觀眾投訴　鼎爺煮犬食真係有誤導？

由姚子羚、陳庭欣、崔建邦、鄧卓殷以及李家鼎主持的節目《我的寵物》近於逢星期一至五晚10點半至11點播出。節目中帶出多個飼養寵物的問題，亦會找來專家為各位主人解決疑難。不過，由鼎爺負責的環節「鼎級犬食」卻惹來極大爭議。

鼎爺親手為狗狗下廚，理應大飽口福，但網民卻狠批鼎爺誤導。（電視畫面）

狗可以食雞骨、魚骨、鹽、油？

在「鼎級犬食」中，鼎爺會教觀眾親手下廚為狗狗烹調美食，不過在已播出的三集中，他曾經在食物上加鹽，落油去煎魚、亦沒有將雞肉和魚肉完全去骨，結果引來觀眾批評，直斥鼎爺的「美食」有誤導成份，通訊局更收到164宗有關此節目的投訴。就節目《我的寵物》，無綫企業傳訊部表示至今已接獲超過20多個觀眾意見，而為免引起觀眾誤解，節目中會標明該環節是鼎爺的個人經驗分享，亦加入注意字句，提醒觀眾於餵養前，宜先了解寵物體質及情況，並建議觀眾如有疑問，可向註冊獸醫或專業人士查詢。

鼎爺節目中稱狗隻可／不可食用的雞骨：

+ 6 + 5 + 4

第三集，鼎爺話魚骨可以食，佢嘅愛犬仲識挑骨頭。不過依圖所見，真係仲有好多魚骨。（電視截圖）

呢碟紅衫魚都一樣仲有好多細骨。（電視截圖）

鼎爺其實錯唔晒

香港愛護動物協會註冊獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍回覆表示，雞骨和魚骨，是永遠不要讓狗隻進食的食物。因為雞骨容易破裂，可能刺穿及阻塞胃部及腸道。桂珍獸醫表示曾看到有狗隻死於食雞骨，這是絕對不應給狗隻食的。

至於油和鹽方面，桂珍獸醫表示狗隻每天攝取的鹽份量，會根據狗隻的年齡、活動量及是否患病( 例如：腎病、高血壓和心髒病等) 而有所不同。當然，狗隻與人類相同，不可過度攝取鹽份；而油方面，常吃肥膩（煎炸）食物對寵物並不健康，就如對人類一樣。寵物和人類一樣需要攝取脂肪，但不能過量。

節目尾段的標示。（電視截圖）