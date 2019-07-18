楊潮凱上傳濕身照大派福利　胡定欣大尺度留言引人遐想

34歲楊潮凱約滿TVB後，工作依然接踵而來，闖出一片天。大隻靚仔的他近日更推出首本個人寫真集《Go With the Flow》大受歡迎，在寫真中大展好身材，性感度爆晒燈。楊潮凱今日（18日）在Instagram上載一張濕身照大派福利，連胡定欣看完都忍不住害羞大叫：「濕晒！」

楊潮凱的身材勁fit！（楊潮凱IG：@hoi1218）

楊潮凱在Instagram發文，表示很多朋友都問他為何選擇出一本相集，他解釋是因為想挑戰自己：「起初其實我對自己都有懷疑，自問不是一個模特兒的材料，何德何能出一本相集，而且在拍攝二十多天之前還是一個170磅的肥仔，但我想了幾天便答應，因為我想藉今次機會去迫自己完成一個不可能的任務，在短時間內回到一個作戰狀態。」他坦言只要肯付出，一定會成功：「我的信念是『世上冇嘢係冇可能，只有你肯唔肯努力！」』世上有一些事情看似不可能，但其實只要你肯付出努力，成果終有一日會享受到！所以一定要相信自己的信念！」

他坦言只要肯付出，一定會成功。（楊潮凱IG：@hoi1218）

他表示出寫真是希望能挑戰自己。（楊潮凱IG：@hoi1218）

人緣好的楊潮凱獲得不少圈中好友支持，孫慧雪、黃嘉樂和傅嘉莉更現身簽名會用行動支持好友。羅浩銘更在這張濕身照中留言偷偷爆料：「我見到翟威廉同周志文用呢張相嚟做wallpaper」，氹得楊潮凱很開心，更點名叫他們「唔好太操勞」！胡定欣看到後更忍不住留言：「濕晒」，惹人想入非非，令楊潮凱馬上出來「救駕」為她打圓場：「你講我個body！」

楊潮凱為胡定欣的留言打圓場。（楊潮凱IG：@hoi1218）

定欣的留言好易令人誤會！（胡定欣IG：@nwuuu）

黃嘉樂（右）和傅嘉莉（左）現身簽名會用行動支持楊潮凱。（楊潮凱IG：@hoi1218）

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