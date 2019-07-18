楊冪熱褲造型露出小翹臀　粉絲「指責」：不許再穿這麼短的褲子！

內地女星楊冪有「帶貨女王」的稱號，她身上的衣服、手袋、鞋子都會引起粉絲搶購，絕對是內地最搶手的代言人。除了帶貨量十足之外，楊冪更經常因大好身材而登上微博熱搜榜，深受萬眾內地網民的喜愛。近日成為時尚品牌Versace首位中國代言人的楊冪，身穿一身黑色私服現身機場，更不忘孭上該品牌的粉紅色手袋作宣傳，不過今次卻未能引起「帶貨效應」，皆因網民將全部焦點落在她身上！

楊冪近日成為時尚品牌Versace的首位中國代言人。（Versace）

她以一身黑色連身短褲造型現身，由於身形實在太纖瘦，熱褲的褲管在她身上顯得特別寬闊，露出一大片白滑大腿之餘，更不慎走光露出一片蜜桃小翹臀，曲線盡現，令人害羞到不能直視，價值不菲的手袋完全被下去！

她近日身穿一身黑色私服現身機場，卻不慎走光。（微博：@Unicorn_楊冪個站）

粉絲直言看着她還是有一點害羞。（視覺中國）

楊冪當天的照片在網上瘋傳，引起網民暴動，大讚楊冪好身材：「這身材哪像生過孩子？」、「好身材才敢這樣穿吧！」，更有粉絲開玩笑地「指責」偶像：「下次不許你穿這麼短的褲子！」、「看着還是有一點害羞」。

楊冪是內地最搶手的代言人選。（視覺中國）

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