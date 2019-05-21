【權力遊戲】鄭裕玲開咪鬧爆結局爛尾：再多我都唔睇喇！

號稱「神劇」的HBO劇集《權力遊戲》由第八季開播開始，一直惹來不少負評，但想不到Do姐鄭裕玲都是其中一分子！最近她更在其主持的商台節目《口水多過浪花》中開咪鬧爆：「好嬲呀！」其實Do姐一直都是權迷，追看此劇已經長達八年，但眼見結局如此令自己失望，都忍不住在節目中指出多個不滿位，例如劇集連續出現水樽和咖啡杯的穿崩位、劇中男主角Jon Snow棄養雪狼，Do姐均表示製作單位對此處理得十分馬虎，更怪罪於《權》劇的編劇：「我已經好嬲喇，唔鬼想睇喇！呃咗我咁！好似龍母咁，佢哋原來鋪排到佢好有愛啦，好似第五集咁，發神經呀佢！」

被Do姐稱發神經的龍母。（劇照）

Do姐所說的是第八季第五集龍母騎龍噴火屠城的一幕。（劇照）

「而家呢六集，等咗成年，真係放個屁就冇咗！」

「等咗十年嚟睇，我都好興奮呀你明唔明呀？但睇睇吓好似唔對路咁！」Do姐愈講愈火起，更以劇中Jaime與Brienne的感情線為例怒斥浪費：「佢哋兩個，係由第二季定第三季開始就煲佢哋嘅感線，煲咗7、8年！即係以我哋觀眾嘅時間嚟計，唉！咁然後終於喺第四集行埋啦，突然之間就變咗，我都係唔愛你喇，我要返返去我之前愛嘅女人身邊！我當時嘅反應係，吓？你明唔明呀？好嬲呀！係一個好重嘅基礎！再多我都唔睇喇！而家呢六集，等咗成年，真係放個屁就冇咗！嬲到爆呀！」

Do姐因為《權力遊戲》而嬲到爆呀！（Instagram@do_do_cheng）

Do姐仲鬧咗呢幾樣：