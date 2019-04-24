【復仇者聯盟4】Do姐試玩無限手套　C君晨早入場：唔怕你劇透！

等到頸都長，Marvel超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於上映，世界各地的煬絲都等得相當心急，全球陷入Marvel的熱潮。 而其實圈中藝人也有不少是Marvel電影的粉絲，例如：鄭裕玲（Dodo姐）就是「奇異博士」班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）的超級粉絲，她更在網上平台貼上大玩「無限手套」的影片，還有不少藝人一早起床入場睇戲，相當神心！

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於在24日於香港上映。（劇照）

C君一早入場防劇透

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）今日（24日）在香港上映，由電影公開預售開始出現的人龍，當時甚至有戲院網站不勝負荷死機，就知道粉絲們有幾期待。而其實不少影迷早就做好準備，買定戲票，希望率先入戲院一睹眾英雄的英姿。粉絲齊撲飛，上映當日很多場次已經「一片紅海」，沒剩多少位置。藝人C君就在24日下午大約1時左右，已在Instagram貼出戲票：「我而家就睇！唔怕你劇透！」C君孖未婚妻黃天頤入場，據知，C君睇戲前一晚已經非常興奮，更表示睡不著。

當奴表示自己其實很想穿成美國隊長的造型入場看戲，當然最後他沒有這樣做，但他就早在8點15分已入場。（網上圖片）

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張繼聰亦有在C君的貼文留言表示相當羨慕，C君回應說：「 如果基本上睇過7、8成marvel電影，再入場係會瘋狂尖叫拍手同熱血感動到喊！」除了C君，DJ當奴亦都非常興奮，更表示心裡很想Cosplay美國隊長的造型，入場看《復仇者聯盟4》，當奴更早在8點15分已入場。

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Dodo姐是「奇異博士」的超級fans，亦在網上貼出影片，大玩無限手套。（網上圖片）

而身為「奇異博士」超級fans的Dodo姐亦都跟得上潮流，在Instagram貼了一條大玩無限手套的短片，又做手勢又扮鬼瞼。除此之外，前組合HotCha成員的張紋嘉亦在Instagram說，為了看戲，早上8時就起身，更表示看得很感動。李佳芯﹑Super Girls的成員Jessica蔡明思和Cheronna吳嘉熙﹑黃奕晨等，也急不及待買飛入場，為了睇戲大家都非常神心。