【輪到你了．解謎】燒腦神劇連女主角都死埋　閒角護士升呢變兇手

日本推理神劇《輪到你了》，由原田知世及田中圭主演，二人飾演準備結婚而搬到新居的情侶，隨著《交換殺人》遊戲而確實有人被殺，甚至最後連女主角原田知世都死於非命，幕後黑手仍然逍遙法外，而來到第2季，劇情推進更加明快，而原先出場機會不多的角色，突然變晒做殺人兇手，確是相當出人意表，而這一班人物背後更牽涉到龐大人體器官販賣集團，以下為睇極唔明的觀眾，解開殺人兇案的真相。

菜奈(原田知世)在首季《輪到你了》一直調查真兇，結局卻相當悲慘。（Youtube影片截圖）

《輪到你了》被譽為今年最強燒腦神劇，連女主角都死埋，仲未搵到真兇。（Youtube影片截圖）

故事開始是菜奈(原田知世)及翔太(田中圭)，一對相差15年的戀人，由於即將結婚而搬入一幢公寓，菜奈參加了公寓的居民會議，閒談間開始了「交換殺人」的遊戲，其實只是寫下想殺的人的名字，再進行抽籤，規則是要殺死自己抽中字條上的人，而字條上的名字，可能是鄰居，亦可能是完全不相識的人，由於沒有殺人動機，所以警方難以查出兇手。開始時大家只當玩笑，直至管理員床島被殺，被寫上名字的人逐一死亡，而有份參與遊戲的居民先後收到「輪到你了」的恐嚇信，有人屈服殺人，也有人反抗致力查出真兇，而第一季結局，竟然連女主角都死埋，仍未查出幕後黑手，而第二季會由翔太、黑島沙和(西野七瀨)及二階堂忍(橫濱流星)組成鐵三角查案。

翔太(田中圭)由暖男化身魔鬼，誓要找出真兇為愛人報仇。（Youtube影片截圖）

黑島沙和(西野七瀨)幫手查案，但她也有不可告人的秘密。（Youtube影片截圖）

二階堂忍(橫濱流星)是新登場的角色，以AI調查兇案。（Youtube影片截圖）

由於菜奈的死，令喜歡推理的男主角翔太，由草食男化身魔鬼，甚至表明查出真兇後會動私刑報仇。在上一季故事中，很多角色也似是藏有秘密，人人都似殺人兇手，但原來只是編劇故弄玄虛，偶然出場仿如閒角的人，才是有份參與殺人的主謀，包括整型外科醫生護士櫻木琉璃(筧美和子)、經常在公寓運送大型物品的佐野豪(安藤政信)及餐飲公司老闆西村淳(和田聰宏)，究竟他們有何古怪地方？為何會牽涉入兇案。

以下內容含劇透：

+ 3 + 2

故事發展護士櫻木琉璃無端為疑兇藤井淳史偽造不在場證據，但卻暗中拍下他承認犯案經過，而櫻木又聯同兩名非法移民，殺死演員袴田吉彥。美女護士有份犯案，其實有點突兀，但如果她是犯罪集團成員，殺人事件即變得順理成章，推斷他們利用公寓作為非法販賣器官的大本營，由佐野豪負責運送器官及屍體進出公寓，而西村淳利用餐飲公司處理屍體，進行器官移植的醫生，就是上一季被殺的山際祐太郎，而護士櫻木琉璃亦是主犯之一，一連串殺人案其實只是掩飾山際的死亡真相，估計是山際跟犯罪集團有金錢爭抝而被殺，而經常侵犯住客私隱的管理員，相信不小心知道有人利用公寓犯罪而被殺，而拍下藤井犯罪證據，正好威脅他繼續擔當器官買賣的外科醫生，整個殺人案件，其實只是犯罪集團用來隱藏販賣器官的真相。