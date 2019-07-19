IU名副其實「慳妹」一名　貼舊照揭一部電話用足三年！

又被稱為「國民妹妹」的韓國女歌手IU，近年可說是事業非常順利。最近出演的tvN韓劇《德魯納酒店》開播後，已獲最高首爾首都圈超過8.8%的收視率外，她去年推出的歌曲《BBIBBI》MV亦衝破一億點撃率。IU日前在IG上傳舊照慶祝MV破億，被眼利的粉絲發現她竟然一部電話用足三年。

《BBIBBI》MV日前破億點撃，IU在個人IG上傳多張，MV拍攝期間的花絮照片，對粉絲表達感激的心。從舊照中可見，IU竟手持一部iPhone 6S手機，被粉絲大讚是「慳妹」一名。《BBIBBI》於去年10月推出，猜測MV於8或9月進行拍攝，而iPhone 6S的推出日期為2015年9月，因此IU已連續三年使用同一手機。照片公開後，隨即在網上引起話題，不少網民都表示沒想到IU不但念舊，不追求新型號手機外，也非常「慳家」！同時亦有不少網民表示，自己仍與IU使用同一手機，大讚品牌「好襟用」。

IU貼出《BBIBBI》時期的舊照，被粉絲發現她一部手機用足3年。（IG/@dlwlrma）

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IU近年歌影視多棲發展，去年又登上「韓國福布斯名人榜」第5位的高位，收入當然非常好可觀。IU出道以來一直有做慈善，亦出名對家人及後輩毫不吝惜，已被稱為「人間天使」。這次被粉絲發現IU一部用手機用足三年，絕對是大加分！不過其實IU於今年二月左右，已更換了新手機，IG上也不難見到她手持新手機的照片，未知「慳妹」這次會否一部手機用上4年呢？

「慳妹」IU今年初終於更換手機。（IG/@dlwlrma）