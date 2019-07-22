【元朗黑夜】達哥沉默一個月後終發聲：噚晚嘅事，我都好嬲呀！

香港近日因「逃犯條例」爭議，引發多次大型示威遊行，而昨晚（21/7）元朗西鐵站，一群身穿白衣的兇徒無差別毆打市民，引發香港市民怒火和恐懼。網絡紅人大J今日（22/7）透過Facebook呼籲有知名度的網絡紅人打破沉默，為香港發聲，而達哥雖然自6月6日起暫停直播，又於6月12日大型衝突後，祝福傷者早日康復，但之後超過一個月時間未有為事件表態，網民均不滿達哥「潛水」，又指責他為了賺錢，對近日社會連串事件沉默不語。今日，達哥終於打破沉默，透過Facebook發表自己看法。

達哥Facebook原文：

你估我一直比人鬧緊唔出聲好過癮呀？？？你認為咁樣我可以發大達你係咪天真到咁呀？我推左幾多Job我係咪又要出post話你知啊？如果你地需要既係咁樣咩都攞出黎做show先叫有做野既kol，對唔住，我確實唔能係呀。而家需要既係政府做野，警察做野，日X日X開post鬧我香港會更好我都認命，我出post香港問題就即刻解決我都義無反顧，你寫好比我直出都得！！問題係我亂出POST只係幫需要出黎被問責既人spin個風向去我度咋，你明唔X明啊！！！！尋晚既事，我都好嬲呀，而家普通市民出街坐地鐵都比人打呀，香港而家居然可以發生呢d 周街集體亂打人既事，而差佬係可以唔理，唔拉人，究竟點先搵得返大家嚮往既香港??而家香港社會最應該做既係統一風向，focus 返係呢件事度啦大佬！！！！

達哥更分享了多張被鬧的截圖：