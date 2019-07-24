【元朗黑夜】柳俊江直指當權者狗急跳牆：不惜出動黑社會協助治港

周日 (21日) 晚元朗西鐵站的市民遭到大批白衫人手持木棍、籐條、甚至鐵通等暴打，被白衫人無差別地攻擊，期間有市民多次打999報警，卻打不通又或是遭到cut線，即使成功通電，但警察卻在接報逾半小時後才到場，令人質疑到底警察是否有盡到保護市民的職責？無綫前新聞記者柳俊江亦被打傷，當場頭破血流的他渾身鮮血，需到醫院接受治療並縫了八針，現正在家中休養。

柳俊江當晚被打至頭破血流。(資料圖片)

呢日他深夜於facebook發文抒發感受，講出自己遇襲時的心情，以及對「元朗黑夜」事件的睇法。他表示：「很多人問，被圍毆的時候有甚麼感覺？痛，是有點，但稍瞬即逝。恨？我沒有，我甚至沒有想過認清打手是誰，我們沒有必要把鷹犬僂儸放在眼內。當鮮血模糊視野的時候，我完全沒有想到要「報仇」；這不是一份仇恨，這是一份莫名的悲哀，我不斷問自己：「當權者不惜動用黑社會協助治港，我們還剩下甚麼辦法，可以保護我們的家園？」

佢同太太一直企喺雞蛋一方。(柳俊江fb圖片)

「作為一個「和理非」，我從沒有參與過衝擊，也沒有受過真正的皮肉之苦。今次試過了，原來，頭破血流也不過如此；相比眼前香港困局的心痛，完全不可同日而語。這是誰的劇本？這不是一套劇本，這是一個（可說兩個）管治團隊，作出一連串壞決定，出了一連串壞後果，再作一連串更的壞決定去修補，然後又出了更壞後果⋯一種連環不幸的循環。背後沒有很多陰謀，由自視過高，到自亂陣腳，然後狗急跳牆。出動到黑社會，代表口袋裡的籌碼已經不多。」

佢質疑血流元朗當晚係官警黑合作進行。(柳俊江fb圖片)

最後，他還作出了一些發自心底的呼籲：「用持續的堅忍施壓，在不久將來臨的兩個選舉，把當權者的政治盟友拉下來，才有可能出現更大的破局。成本是時間和耐性，但總比人命傷亡低。香港人一個不能少，也是我當晚到元朗的初心。」提醒大家要珍惜生命。

佢話香港人一個不能少。(柳俊江fb圖片)

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