【十二傳說】林子善重提撞鬼經歷嚇破膽：驚到講咗四個字

無綫劇集《十二傳說》內容講述多個都市傳說和靈異怪談，有份演出該劇的林子善在今天（25日）的宣傳活動上分享了他曾經遇過的恐怖經歷。子善表示：「我由細到大都未見過鬼，係得一次，記得係喺拍緊《城寨英雄》嗰段期間，有一日我同我阿哥去屯門探我婆婆，陪佢去飲茶，我阿哥揸車嚟載我，我嗰排拍劇拍到好攰，就喺車上面瞓覺。佢將架車泊咗喺商場嘅停車場，我去攞車時唔知泊咗喺邊層，喺一層搵唔到就落下一層搵。行前啲有部𨋢，但我就懶叻走去行後樓梯，因為近啲。」豈料怪事就在此時發生。

林子善講返佢嘅撞鬼經歷都起雞皮。（陳順禎攝）

子善續說：「行到後樓梯感覺係昏昏暗暗，啲燈光好黃，就喺水龍頭嗰個位，我見到有個黑影，好似一個人蹲咗喺地嘅高度，我feel到佢嘅存在，透過電波感應到佢話我知，佢係唔想見到我嘅，佢係個老伯伯嚟。嗰刻我真係驚到個人有一股寒氣，由尾龍骨直上到頭頂，成身起晒雞皮。我嚇到講咗四個字「X你老母」，之後即刻跑走咗，去搵我阿哥同佢講我撞鬼！我阿哥仲叫我唸經。好彩之後我都無事，隔咗兩星期又再同我阿哥去返嗰度，今次成個氣場唔同晒，啲燈光係白光嚟。我覺得之前係因為我唔夠瞓，所以會容易啲撞到嘢。」