【獨家】張致恆疑一腳踏幾船　網傳「小5」現身解釋：覺得好無辜

BOY'Z成員張致恆（Steven）昨日（25/7）突然在IG曬出與未婚妻「雯雯」的合照，相中更多了一個出生100天的「愛情結晶品」，宣布雙喜臨門。照片一出，除了得到不少圈中好友留言祝福外，同時亦令Steven的「正印」女友April震驚，更踢爆Steven一腳踩多船。更有不少女仔出面自稱是「受害者」，在April的IG中，亦有名為Maggie的女仔表示身同感受，更說：「一個月前我都同你一樣，期後我諗通咗。」

張致恆（Steven）昨日（25日）在IG貼出幫兒子擺百日宴的照片，不過相中的未婚妻不是大家熟悉的April，而是疑似女粉絲雯雯。（IG@stevencheung）

留言一出之後，就有報道指，懷疑留言者Maggie就是「Steven偷食事件」中的「小五」（亦即是第四位受害人）。《香港01》記者也經由IG Direct找到該名留言者。不過，事實真相原來就並不是如大家所想一樣，Maggie亦真的與張致恒（Steven）毫無關係。

有網民留言表示身同感受，卻被人懷疑是事件的「小五」。（IG截圖）

Maggie接受《香港01》IG Direct訪問時回覆：「我係想講我個ex同Steven一樣都係負心漢。我個ex亦都唔係Steven，只係想叫April振作，唔好為啲衰男人做傻事。我只係想留言支持April，想同佢講我個ex都曾經傷害過我，借我嘅經歷嚟鼓勵佢。」訪問中，她亦再三澄清，自己與Steven沒有關係，更不是事件中的「小五」，更謂成為了坊間報道中的「小五」，感覺十分無辜：「我覺得好無辜，又關我咩事吖？」