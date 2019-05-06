【心如刀割】任家萱Selina悼念愛犬尾七　後悔沒趁早帶牠看醫生

寵物
撰文：
最後更新日期：

台灣人氣女子天團S.H.E成員任家萱（Selina），飼養15年的貴婦犬Pinky於3月13日離世。Selina一向把愛犬視為女兒，Pinky的離開令她大受打擊。至5月2日，Selina再次在社交平台發文悼念Pinky，當天正正就是牠的尾七。

她指，過去一直不敢想起Pinky，甚至不敢計算Pinky的尾七，怕會難過、會哭泣，讓天上的Pinky擔心。然而，當天卻無意間想起了牠，再屈指一算原來已經是時候......

Selina在3月13日，送別愛犬Pinky。（Facebook圖片：任家萱 Selina）

▼▼▼Selina與Pinky結伴15載，留下無數溫馨時光▼▼▼

+20
+19
+18

早前（5月2日），台灣人氣女子天團S.H.E成員任家萱（Selina），在社交平台Facebook、Instagram發文悼文愛犬Pinky尾七。

貴婦狗Pinky猶如Selina的女兒，她們相伴15載，分享著人生喜樂。Pinky亦見證著她人生的起起伏伏，又在火吻意外支持她走出陰霾、在離婚時期伴她走出傷痛。去年10月，Selina更帶著Pinky跟S.H.E的成員一起慶祝生日。

可惜，隨著Pinky年紀漸長，牠的身體開始出現各種問題。Selina曾帶著牠到醫院驗血，發現腎指數超標多倍，當時更寫心痛寫下：「生離死別，我還沒準備好……拜託……寶貝Pinky，請再給我多一點時間！」至今年三月，Pinky終於撐不下去，在Selina的懷中離世。

Pinky在今年3月離世，Selina當時也難掩傷痛之情。（Facebook圖片：任家萱 Selina）

狗狗送上You Raise Me Up一曲

「今天，我終於狠狠地想妳。」Pinky離世後，Selina甚少在社交平台提及牠。至上星期（5月2日），她才發了一篇千字文悼念Pinky尾七的日子，她指出Pinky離開後，一直無法原諒自己，腦海裡充斥著「悔恨、懊惱、自責」，後悔沒趁早帶牠看醫生、逼牠吃飯，甚至曾經對牠發脾氣，這些都成了她「最心如刀割的記憶」......

把Pinky的遺體處理妥當後，Selina開始重新投入工作，控制自己想念牠，怕繼續哭泣流淚，Pinky會放不下心。最近，Selina想起Pinky的尾七將至，卻沒勇氣細數正確日子，至上星期（5月2日）有朋友跟Selina說，夢到她抱著一隻新狗，她才翻查月曆，原來當天正正就是Pinky的尾七！相信是Pinky報夢給Selina的朋友，希望她能振作。

碰巧，Selina耳邊響起了流行曲《You Raise Me Up》，她直覺是Pinky送給她的歌曲，她引述歌詞指，「當妳出現，我的生命就充滿驚喜」，更在文末寫上「Pinky，妳永遠在我的心裡」。

Selina任家萱為愛犬手製豬年漢堡大餐　過年目標：要曬成朱古力

Selina在社交平台Facebook原文：

今天，我終於狠狠地想妳。

依照習俗，這是第七七四十九天，妳會回來看我，然後妳會前往下一段旅程。

妳離開後的第一個禮拜，我食不下嚥。

各種悔恨、懊惱、自責......我無法原諒自己。

為什麼沒有更早帶妳看醫生.....

為什麼要逼妳吃飯.......

為什麼要對妳發脾氣.......

為什麼不多陪妳一點........

為什麼......為什麼.........

妳離開的前幾天的每一件事，都成為我最心如刀割的記憶。

第二個禮拜，我知道妳怎麼樣都不會回來了，我變得很冷靜。

特別是在把妳安頓好之後，我更不想流淚難過，因為我害怕妳知道，而我希望妳會喜歡妳的新家。

我開始工作，我禮貌回應各種問候，但是我好害怕回到家。

因為家裡都是妳的影子。

有幾天，不用工作，我在家裡，瘋狂尋找妳的味道。

棉被、枕頭、地毯、玩具、衣服、牽繩.......我再怎麼聞，我都找不到。

我哭著入睡，但，就在那晚，我夢到了妳，我確定我聞到了妳的味道！

起床後，我告訴自己，要活得很好，不要讓妳有任何掛念擔憂。

於是我就不讓自己太想妳，除了貪杯的時候。

日子就這樣，一天過一天。

這幾天，我一直在想，到底何時是妳的七七？但是我只是想，我從來沒有拿起日曆認真算。

就在今天，朋友說她夢到我抱了一隻新的狗，我笑說，沒有，我還沒那個勇氣。

我想說，那來算一下哪天是妳的七七吧！

點著日曆，認真數到第七個禮拜，我瞬間噴淚，原來，就是今天！

是妳貼心地提醒我吧！

是妳知道我害怕茫然過日子，而忘記了妳的七七吧！

妳是我捧在手心的公主，但妳也同樣地把我捧在手心吧！

我終於鼓起勇氣，把手機裡面，所有關於妳的照片，都認真地看了一遍。

我哭了，也笑了。

妳是我這輩子唯一深愛過的狗。

妳是陪我渡過人生各種起起落落的夥伴。

妳是讓我學會無私無怨無悔的女兒。

一個生命的意義，妳算是圓滿落幕了！

就在這時候，音響傳來了一首歌，我覺得就是我想送給妳的歌。

我查了歌詞，大聲唱了出來，唱到我泣不成聲。

我決定仔細想妳的一切，記得妳對我的好，帶著妳對我的愛，繼續前行。

我想妳會回來看我，知道我很好，然後前往下一段旅程。

Pinky，我很好，請妳放心去吧！

「There is no life - no life without its hunger;

沒有任何的人生不會煩憂

Each restless heart beats so imperfectly;

焦躁不安的心 是跳動得如此不完美

But when you come and I am filled with wonder,

但當妳出現 我的生命就充滿驚喜

Sometimes, I think I glimpse eternity.

Pinky，妳永遠在我的心裡。」

《You Raise Me Up》

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。