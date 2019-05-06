【心如刀割】任家萱Selina悼念愛犬尾七　後悔沒趁早帶牠看醫生

台灣人氣女子天團S.H.E成員任家萱（Selina），飼養15年的貴婦犬Pinky於3月13日離世。Selina一向把愛犬視為女兒，Pinky的離開令她大受打擊。至5月2日，Selina再次在社交平台發文悼念Pinky，當天正正就是牠的尾七。
她指，過去一直不敢想起Pinky，甚至不敢計算Pinky的尾七，怕會難過、會哭泣，讓天上的Pinky擔心。然而，當天卻無意間想起了牠，再屈指一算原來已經是時候......
Selina在3月13日，送別愛犬Pinky。（Facebook圖片：任家萱 Selina）
▼▼▼Selina與Pinky結伴15載，留下無數溫馨時光▼▼▼
早前（5月2日），台灣人氣女子天團S.H.E成員任家萱（Selina），在社交平台Facebook、Instagram發文悼文愛犬Pinky尾七。
貴婦狗Pinky猶如Selina的女兒，她們相伴15載，分享著人生喜樂。Pinky亦見證著她人生的起起伏伏，又在火吻意外支持她走出陰霾、在離婚時期伴她走出傷痛。去年10月，Selina更帶著Pinky跟S.H.E的成員一起慶祝生日。
可惜，隨著Pinky年紀漸長，牠的身體開始出現各種問題。Selina曾帶著牠到醫院驗血，發現腎指數超標多倍，當時更寫心痛寫下：「生離死別，我還沒準備好……拜託……寶貝Pinky，請再給我多一點時間！」至今年三月，Pinky終於撐不下去，在Selina的懷中離世。
Pinky在今年3月離世，Selina當時也難掩傷痛之情。（Facebook圖片：任家萱 Selina）
狗狗送上You Raise Me Up一曲
「今天，我終於狠狠地想妳。」Pinky離世後，Selina甚少在社交平台提及牠。至上星期（5月2日），她才發了一篇千字文悼念Pinky尾七的日子，她指出Pinky離開後，一直無法原諒自己，腦海裡充斥著「悔恨、懊惱、自責」，後悔沒趁早帶牠看醫生、逼牠吃飯，甚至曾經對牠發脾氣，這些都成了她「最心如刀割的記憶」......
把Pinky的遺體處理妥當後，Selina開始重新投入工作，控制自己想念牠，怕繼續哭泣流淚，Pinky會放不下心。最近，Selina想起Pinky的尾七將至，卻沒勇氣細數正確日子，至上星期（5月2日）有朋友跟Selina說，夢到她抱著一隻新狗，她才翻查月曆，原來當天正正就是Pinky的尾七！相信是Pinky報夢給Selina的朋友，希望她能振作。
碰巧，Selina耳邊響起了流行曲《You Raise Me Up》，她直覺是Pinky送給她的歌曲，她引述歌詞指，「當妳出現，我的生命就充滿驚喜」，更在文末寫上「Pinky，妳永遠在我的心裡」。
Selina在社交平台Facebook原文：
今天，我終於狠狠地想妳。
依照習俗，這是第七七四十九天，妳會回來看我，然後妳會前往下一段旅程。
妳離開後的第一個禮拜，我食不下嚥。
各種悔恨、懊惱、自責......我無法原諒自己。
為什麼沒有更早帶妳看醫生.....
為什麼要逼妳吃飯.......
為什麼要對妳發脾氣.......
為什麼不多陪妳一點........
為什麼......為什麼.........
妳離開的前幾天的每一件事，都成為我最心如刀割的記憶。
第二個禮拜，我知道妳怎麼樣都不會回來了，我變得很冷靜。
特別是在把妳安頓好之後，我更不想流淚難過，因為我害怕妳知道，而我希望妳會喜歡妳的新家。
我開始工作，我禮貌回應各種問候，但是我好害怕回到家。
因為家裡都是妳的影子。
有幾天，不用工作，我在家裡，瘋狂尋找妳的味道。
棉被、枕頭、地毯、玩具、衣服、牽繩.......我再怎麼聞，我都找不到。
我哭著入睡，但，就在那晚，我夢到了妳，我確定我聞到了妳的味道！
起床後，我告訴自己，要活得很好，不要讓妳有任何掛念擔憂。
於是我就不讓自己太想妳，除了貪杯的時候。
日子就這樣，一天過一天。
這幾天，我一直在想，到底何時是妳的七七？但是我只是想，我從來沒有拿起日曆認真算。
就在今天，朋友說她夢到我抱了一隻新的狗，我笑說，沒有，我還沒那個勇氣。
我想說，那來算一下哪天是妳的七七吧！
點著日曆，認真數到第七個禮拜，我瞬間噴淚，原來，就是今天！
是妳貼心地提醒我吧！
是妳知道我害怕茫然過日子，而忘記了妳的七七吧！
妳是我捧在手心的公主，但妳也同樣地把我捧在手心吧！
我終於鼓起勇氣，把手機裡面，所有關於妳的照片，都認真地看了一遍。
我哭了，也笑了。
妳是我這輩子唯一深愛過的狗。
妳是陪我渡過人生各種起起落落的夥伴。
妳是讓我學會無私無怨無悔的女兒。
一個生命的意義，妳算是圓滿落幕了！
就在這時候，音響傳來了一首歌，我覺得就是我想送給妳的歌。
我查了歌詞，大聲唱了出來，唱到我泣不成聲。
我決定仔細想妳的一切，記得妳對我的好，帶著妳對我的愛，繼續前行。
我想妳會回來看我，知道我很好，然後前往下一段旅程。
Pinky，我很好，請妳放心去吧！
「There is no life - no life without its hunger;
沒有任何的人生不會煩憂
Each restless heart beats so imperfectly;
焦躁不安的心 是跳動得如此不完美
But when you come and I am filled with wonder,
但當妳出現 我的生命就充滿驚喜
Sometimes, I think I glimpse eternity.
Pinky，妳永遠在我的心裡。」
《You Raise Me Up》