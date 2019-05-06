【心如刀割】任家萱Selina悼念愛犬尾七　後悔沒趁早帶牠看醫生

台灣人氣女子天團S.H.E成員任家萱（Selina），飼養15年的貴婦犬Pinky於3月13日離世。Selina一向把愛犬視為女兒，Pinky的離開令她大受打擊。至5月2日，Selina再次在社交平台發文悼念Pinky，當天正正就是牠的尾七。 她指，過去一直不敢想起Pinky，甚至不敢計算Pinky的尾七，怕會難過、會哭泣，讓天上的Pinky擔心。然而，當天卻無意間想起了牠，再屈指一算原來已經是時候......

Selina在3月13日，送別愛犬Pinky。（Facebook圖片：任家萱 Selina）

▼▼▼Selina與Pinky結伴15載，留下無數溫馨時光▼▼▼

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早前（5月2日），台灣人氣女子天團S.H.E成員任家萱（Selina），在社交平台Facebook、Instagram發文悼文愛犬Pinky尾七。

貴婦狗Pinky猶如Selina的女兒，她們相伴15載，分享著人生喜樂。Pinky亦見證著她人生的起起伏伏，又在火吻意外支持她走出陰霾、在離婚時期伴她走出傷痛。去年10月，Selina更帶著Pinky跟S.H.E的成員一起慶祝生日。

可惜，隨著Pinky年紀漸長，牠的身體開始出現各種問題。Selina曾帶著牠到醫院驗血，發現腎指數超標多倍，當時更寫心痛寫下：「生離死別，我還沒準備好……拜託……寶貝Pinky，請再給我多一點時間！」至今年三月，Pinky終於撐不下去，在Selina的懷中離世。

Pinky在今年3月離世，Selina當時也難掩傷痛之情。（Facebook圖片：任家萱 Selina）

狗狗送上You Raise Me Up一曲

「今天，我終於狠狠地想妳。」Pinky離世後，Selina甚少在社交平台提及牠。至上星期（5月2日），她才發了一篇千字文悼念Pinky尾七的日子，她指出Pinky離開後，一直無法原諒自己，腦海裡充斥著「悔恨、懊惱、自責」，後悔沒趁早帶牠看醫生、逼牠吃飯，甚至曾經對牠發脾氣，這些都成了她「最心如刀割的記憶」......

把Pinky的遺體處理妥當後，Selina開始重新投入工作，控制自己想念牠，怕繼續哭泣流淚，Pinky會放不下心。最近，Selina想起Pinky的尾七將至，卻沒勇氣細數正確日子，至上星期（5月2日）有朋友跟Selina說，夢到她抱著一隻新狗，她才翻查月曆，原來當天正正就是Pinky的尾七！相信是Pinky報夢給Selina的朋友，希望她能振作。

碰巧，Selina耳邊響起了流行曲《You Raise Me Up》，她直覺是Pinky送給她的歌曲，她引述歌詞指，「當妳出現，我的生命就充滿驚喜」，更在文末寫上「Pinky，妳永遠在我的心裡」。

Selina在社交平台Facebook原文：