【心如刀割】任家萱Selina悼念愛犬尾七　後悔沒趁早帶牠看醫生

▼▼▼Selina與Pinky結伴15載,留下無數溫馨時光▼▼▼

早前(5月2日),台灣人氣女子天團S.H.E成員任家萱(Selina),在社交平台Facebook、Instagram發文悼文愛犬Pinky尾七。

貴婦狗Pinky猶如Selina的女兒,她們相伴15載,分享著人生喜樂。Pinky亦見證著她人生的起起伏伏,又在火吻意外支持她走出陰霾、在離婚時期伴她走出傷痛。去年10月,Selina更帶著Pinky跟S.H.E的成員一起慶祝生日。

可惜,隨著Pinky年紀漸長,牠的身體開始出現各種問題。Selina曾帶著牠到醫院驗血,發現腎指數超標多倍,當時更寫心痛寫下:「生離死別,我還沒準備好……拜託……寶貝Pinky,請再給我多一點時間!」至今年三月,Pinky終於撐不下去,在Selina的懷中離世。

狗狗送上You Raise Me Up一曲

「今天,我終於狠狠地想妳。」Pinky離世後,Selina甚少在社交平台提及牠。至上星期(5月2日),她才發了一篇千字文悼念Pinky尾七的日子,她指出Pinky離開後,一直無法原諒自己,腦海裡充斥著「悔恨、懊惱、自責」,後悔沒趁早帶牠看醫生、逼牠吃飯,甚至曾經對牠發脾氣,這些都成了她「最心如刀割的記憶」......

把Pinky的遺體處理妥當後,Selina開始重新投入工作,控制自己想念牠,怕繼續哭泣流淚,Pinky會放不下心。最近,Selina想起Pinky的尾七將至,卻沒勇氣細數正確日子,至上星期(5月2日)有朋友跟Selina說,夢到她抱著一隻新狗,她才翻查月曆,原來當天正正就是Pinky的尾七!相信是Pinky報夢給Selina的朋友,希望她能振作。

碰巧,Selina耳邊響起了流行曲《You Raise Me Up》,她直覺是Pinky送給她的歌曲,她引述歌詞指,「當妳出現,我的生命就充滿驚喜」,更在文末寫上「Pinky,妳永遠在我的心裡」。

Selina在社交平台Facebook原文:

今天,我終於狠狠地想妳。

依照習俗,這是第七七四十九天,妳會回來看我,然後妳會前往下一段旅程。

妳離開後的第一個禮拜,我食不下嚥。

各種悔恨、懊惱、自責......我無法原諒自己。

為什麼沒有更早帶妳看醫生.....

為什麼要逼妳吃飯.......

為什麼要對妳發脾氣.......

為什麼不多陪妳一點........

為什麼......為什麼.........

妳離開的前幾天的每一件事,都成為我最心如刀割的記憶。

第二個禮拜,我知道妳怎麼樣都不會回來了,我變得很冷靜。

特別是在把妳安頓好之後,我更不想流淚難過,因為我害怕妳知道,而我希望妳會喜歡妳的新家。

我開始工作,我禮貌回應各種問候,但是我好害怕回到家。

因為家裡都是妳的影子。

有幾天,不用工作,我在家裡,瘋狂尋找妳的味道。

棉被、枕頭、地毯、玩具、衣服、牽繩.......我再怎麼聞,我都找不到。

我哭著入睡,但,就在那晚,我夢到了妳,我確定我聞到了妳的味道!

起床後,我告訴自己,要活得很好,不要讓妳有任何掛念擔憂。

於是我就不讓自己太想妳,除了貪杯的時候。

日子就這樣,一天過一天。

這幾天,我一直在想,到底何時是妳的七七?但是我只是想,我從來沒有拿起日曆認真算。

就在今天,朋友說她夢到我抱了一隻新的狗,我笑說,沒有,我還沒那個勇氣。

我想說,那來算一下哪天是妳的七七吧!

點著日曆,認真數到第七個禮拜,我瞬間噴淚,原來,就是今天!

是妳貼心地提醒我吧!

是妳知道我害怕茫然過日子,而忘記了妳的七七吧!

妳是我捧在手心的公主,但妳也同樣地把我捧在手心吧!

我終於鼓起勇氣,把手機裡面,所有關於妳的照片,都認真地看了一遍。

我哭了,也笑了。

妳是我這輩子唯一深愛過的狗。

妳是陪我渡過人生各種起起落落的夥伴。

妳是讓我學會無私無怨無悔的女兒。

一個生命的意義,妳算是圓滿落幕了!

就在這時候,音響傳來了一首歌,我覺得就是我想送給妳的歌。

我查了歌詞,大聲唱了出來,唱到我泣不成聲。

我決定仔細想妳的一切,記得妳對我的好,帶著妳對我的愛,繼續前行。

我想妳會回來看我,知道我很好,然後前往下一段旅程。

Pinky,我很好,請妳放心去吧!

「There is no life - no life without its hunger;

沒有任何的人生不會煩憂

Each restless heart beats so imperfectly;

焦躁不安的心 是跳動得如此不完美

But when you come and I am filled with wonder,

但當妳出現 我的生命就充滿驚喜

Sometimes, I think I glimpse eternity.

Pinky,妳永遠在我的心裡。」

《You Raise Me Up》