台灣音樂人陳明章寫歌撐香港　謝和弦IG發文：堅持住朋友！

近日香港因反修例而引起一連串的示威抗爭，引發嚴重警民衝突而釀成不少流血事件，社會繼續撕裂，更透過國際媒體報道而成為全球焦點，這段期間，不少本地藝人歌手陸續為香港人發聲外，亦有台灣歌手及音樂人用行動為香港打氣。

陳明章是一位音樂創作人、音樂製作人、歌手以及吉他與月琴演奏家。（陳明章Facebook）

繼早前何韻詩與黃耀明聯同近20個台灣樂隊及歌手合作錄製歌曲《撐》支持香港後，台灣音樂人陳明章創作了一首名為《香港！自由》的台語歌曲，由歌詞到編曲都由自己一手包辦，希望將它獻給所有支持自由及民主的香港人。他在YouTube上載演唱這首歌的影片，歌詞中多次提到：「我用我的心來撐你的雨傘，行過這個悲慘的世界」、「拒絕獨裁、拒絕暴力、行向民主、行向直選」、「自由、民主、人權、尊嚴」，道出香港人近月的心聲，不少網民留言，推舉此曲為「民主之歌」。陳明章指，現在公開的只是Demo版本，稍後會積極準備廣東話版本，獻給港人。

《香港！自由》的歌詞很有意思。（YouTube：陳明章音樂CMC Music截圖）

台灣音樂人陳明章創作了一首名為《香港！自由》的台語歌曲。（陳明章Facebook）

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除了陳明章果敢地支持香港之外，曾為台北市長柯文哲站台並擔任助選團隊的台灣創作歌手謝和弦（R. Chord）亦是少有地願意大談政治的台灣藝人，更曾為柯文哲製作歌曲《台灣的未來》。即使相隔兩地，他亦相當關心香港最近的社會大事。今日（28日）他在個人Instagram上載一張疑似在香港國際機場拍下的「Hong Kong to Freedom」的照片，並以文字寫上：「香港往自由」、「堅持住朋友」，用行動為香港打氣，這張照片日前已在香港被瘋傳。

謝和弦非常關心香港最近發生的社會大事。（謝和弦IG：@chord0415）

他是少有地願意大談政治的台灣藝人。（謝和弦IG：@chord0415）

他曾為台北市長柯文哲站台並擔任助選團隊。（謝和弦IG：@chord0415）

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