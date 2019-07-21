近日香港因《逃犯（修訂）條例》引起連串警民衝突，民怨日漸加深，造成社會撕裂，亦令有很多市民開始對警方執法失去信心，曾效力TVB和HKTV的藝人張松枝不時在社交網站發文關心社會運動，更用行動支持青年抗爭，奉勸警方要聽聽青少年的傾訴，是少數能夠勇敢表明立場的本地藝人。昨日（21日）張松枝又再於Instagram發帖，直言：「呢個咩世界？」不過今次並非針對警方，而是漁農自然護理署。

張松枝不時在社交網站發文關心連日的社會運動，是本地少數能夠勇敢表明立場的藝人。（張松枝Facebook）

IG發帖控訴：你要乜嘢證據呀？

張松枝在Instagram張貼一張漁農自然護理署對於一宗動物襲擊事件的回信，得知檢控因「證據不足」而起訴失敗後，深感震驚和憤怒：「我真心對香港執法部門好失望，你同我講證據不足，依家狗咬人呀！你要乜嘢證據呀？一個小朋友比（被）隻大狼狗咬，依家個牙印重（仲）起（喺）到，呢啲係咪證據呀？明明係個狗主放狗咬人，你哋都執法，呢個咩世界？」

張松枝在Instagram發文，表示對香港執法部門深感失望。（張松枝IG：@deon_cheung）

他質疑漁農署沒有認真調查事件，只用「證據不足」一詞了事。（張松枝IG：@deon_cheung）

不滿狗主當沒事發生 張松枝：一句道歉都冇！

《香港01》記者今日（21日）下午向張松枝了解事件，他解釋咬傷事件於今年2月過年期間發生：「我當時不在港，只有我太太帶住仔仔和一對母子朋友去長洲玩，入夜後，兩位小朋友在碼頭前空地坐在泊在路邊的單車上談話，這時有個女人帶着一隻狼狗行過，突然間隻狗衝向我個仔（這時狗帶已經放開），並一口咬住我個仔的手踭位置，跟着大人就將佢哋分開，咁嘅情況小朋友當然好驚同流好多血，最不忿就係個狗主好似當冇事發生，連一句道歉都冇，所以就馬上報警。」

張松枝稱該隻狼狗體型龐大，咬人時該名狗主卻未有為牠綁上狗帶，應要為事件負上全部責任。（相片由受訪者提供）

意外發生後5個月才收到回覆 指沒有足夠證據起訴

除了狗主的態度，以及未有為咬傷人而道歉外，最令他不忿的是竟然有人說被咬傷是活該的：「警察未到前還有一些村民走過來說：『入得長洲玩，就預咗被狗咬』這些冷言冷語！」他稱警察到達後，帶了小朋友去驗傷，亦有為狗主落口供，但事隔五個月，卻收到漁農署一個不知所謂的答覆：「畀咗個咁嘅信我想了咗件事，我十分氣忿，狗咬人要什麼證據？我個仔連望都冇望過隻狗，就被你咬，狗主真係可以冇責任？隻狗咁大隻，狗主係有好大責任睇住隻狗㗎！」

張松枝的兒子被該隻狼狗咬傷手踭位置，但最後竟然收到漁農署的回覆稱證據不足未能起訴狗主。（相片由受訪者提供）

張松枝難忍官僚文化：淨係識坐喺冷氣房度諗嘢！

另外，他亦非常質疑漁農署的辦事能力，根本沒有好好調查事件就草草了事：「現在信上面寫『我哋考慮到，證據不足』，我仆X你個X，點解唔係用『調查』或『偵查』，而係用『考慮』？咁即係你哋冇做嘢啦！淨係識坐喺冷氣房度諗啦！咁樣係咪執法呀，究竟佢哋識唔識執法㗎？所以我對執法部門冇信心！」

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