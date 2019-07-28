【理想國】吳海昕演超夢幻「愛的替身」：將宅男鍾意嘅擺晒我度！

吳海昕今日（28日）出席ViuTV新劇《理想國》的記者會，而該劇亦將於8月5日啟播。吳海昕是其中一個單元「愛的替身」的女主角，她飾演一名萬人迷歌手：「但我係一個好倔強，好有個人主見嘅歌手，唔係主流嘅，不過我公司就迫我做一個好商業嘅歌手，所以經理人就幫我整咗一副AR眼鏡，所有戴住眼鏡嘅宅男見到嘅人都會變咗做我，一個衣着打扮都好夢幻嘅我，好似日本動畫嘅初音，春麗頭呀咁，所有宅男鍾意嘅感覺都會擺晒喺我身上。」她補充這是一個一人分飾三角的挑戰，分別是真實的自己、「理想」中的自己以及AR眼鏡中的自己：「我成日都要睇返其他女演員做過嘅戲嘅Play Back，重複做多一次。」

吳海昕稱今次《理想國》的演出是入行以來最多元化的一次。（劉智源攝）

吳海昕（左二）話而家學日文係為咗之後嘅劇集。（劉智源攝）

《教束》分手戲獲讚 吳海昕：係我同劉俊謙拍嘅第一場戲

提到早前吳海昕在ViuTV劇集《教束》中與劉俊謙真情剖白的一幕大獲觀眾讚賞，她表示原來該場是她與劉俊謙在《教束》中第一場拍攝的對手戲：「我係第一次認識佢嘅，我哋都同導演討論咗好耐先拍呢場戲，因為個情緒都比較複雜，又要愛又要離開，又唔了解大家但又好了解大家，所以拍完再拍其它，感覺似復合多啲。」吳海昕更透露將會與劉俊謙再次合作拍ViuTV的劇集，劇集將於北海道取景，為此她預先花了半年時間學習日文，令演繹角色時更加自然。

原來《教束》呢幕分手戲，係吳海昕同劉俊謙佢哋第一場拍嘅戲嚟！（《教束》劇照）