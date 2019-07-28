【理想國】楊淇與陳炳銓「拍拖」　難忘最尾一場鬧交戲：喊足成晚

算起來，楊淇上一次演出已經要數《陽關道》，一段時間沒拍劇會否不習慣？楊淇表示：「單元劇都係一集交代曬所有嘢，可以當電影咁拍，我電影同舞台劇都做過，唔會唔慣嘅。」（劉智源攝）

將於8月5日首播的ViuTV全新劇集《理想國》，是ViuTV首部1小時劇集，包含了13個關於未來的故事，《理想國》將透過不同單元的故事帶領觀眾探討人性與科技之間的關係。

楊淇今天（28/7）劇集的記者會，這次是她自港視《導火新聞線》、網劇《陽關道》後再拍連續劇，楊淇指自己會在劇中其中一個單元「千針百孔」擔正，她指劇情時間設定在未來世界，她會飾演一位女性雜誌資深編輯，因父母婚姻失敗收場而婚前恐懼，在婚前壓力底下，變得行事魯莽任性，但同時又因為已達中女之歲不願賭上一切冒險重來。

「劇入面就講我都30幾歲，同Danny（陳炳銓）拍咗拖好耐，咁就準備結婚，但期間同佢產生咗一啲磨擦，咁當時有一種藥物叫『失憶針』，咁就喺呢段時間，有朋友就送咗呢啲針畀我，話（男女朋友爭吵）好少事，就唔好太介懷，所以我選擇打失憶針以順利完婚，抽走啲唔開心嘅回憶加以刪除。但係原來過度使用失憶針係有副作用，如果3日用多過3次，一啲之前失去咗嘅記憶殘影就會重新出現，我就係因為咁而發現自己未婚夫可能出軌，之後就出現一個好大反差嘅轉變。」

楊淇形容拍攝過程「好好玩」，表示最難忘的是最尾一場戲，故事在全間屋發生，一take拍不完，最後要分三個大shot，讓她喊足全晩才拍完。

拍劇前有圍讀 最後一場鬧交戲喊足一晚

楊淇形容今次拍攝過程「好好玩」，「Danny係一個好理性嘅對手！」她又指ViuTV安排得好好，讓演員有一日時間作劇本圍讀和對戲，最難忘是最尾一場鬧交戲。「事前導演將份劇本交畀我哋兩個去改咗第一Round，佢話我都未必估得中你哋兩個去講乜嘢，不如你哋試下執咗先，咁最後導演都係執咗個佢認為佢想要嘅版本，咁去到拍之前一日先收到個劇本，咁都幾刺激。故事係全間屋發生，喺廚房、廳、房，導演好想一Take過，但燈光、機器嗰啲佈置配合唔到，所以最後都要分三個大Shot，拍咗一個通宵，喊足全晩，嗰晚情緒都好激動。」