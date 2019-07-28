【理想國】與張蔓莎上演超時空愛情　吳肇軒：好似《你的名字》！

ViuTV今日（28日）為全新劇集《理想國》舉行記者會，劇集共包含了13個關於未來的故事，而擔任《裂縫》單元的主演吳肇軒表示，將與張蔓莎合演跨越時空的愛情故事：「我係一個好悶嘅廣告佬，喺個窗望見對面一個好靚嘅女仔，即係Sabrina（張蔓莎），然後同佢日久生情，之後發現原來佢哋係相隔咗6年，真係睇戲都冇咁蹺，好似《你的名字》咁唔喺一個時空度。」

吳綺莉、楊淇、吳海昕、吳肇軒、張蔓莎、楊偲泳及陳炳銓、胡卓希等演員今日（28日）出席ViuTV劇集《理想國》記者會。（劉智源攝）

他直言這個角色蠢蠢呆呆的，與他看過的泰國電影《戀愛病發》男主角甚為相似：「都係一個工作狂，除咗工作之外，喺佢嘅生活入面好多嘢都錯過晒，遇到Sabrina嘅角色之後，終於搵到生命入面其他嘢，點知先發現原來係相隔咗咁耐！」他笑言與拍檔張蔓莎合作無間，一拍即合：「對手比較相熟，火花都刷得易啲，大家可以討論嘅範圍又多啲，始終大家同公司又識咗咁耐！」

吳肇軒（右）將與張蔓莎（左）在單元《裂縫》中合演跨越時空的愛情故事。（劉智源攝）

將演舞台劇《尋常心》 吳肇軒努力調節演戲力度：仲摸索緊！

吳肇軒下月將與黃秋生、湯駿業、梁祖堯、邵美君及徐天佑等合演舞台劇《The Normal Heart尋常心》，現正積極排練中。他稱舞台劇以80年代為背景，講述愛滋病爆發的故事：「呢個係講80年代啱啱有HIV嘅時候，有個組織希望同政府抗爭得到多啲關注，撥款幫助到HIV病患，我就係組織入面嘅其中一個幹事，主要同阿祖同阿Dee（湯駿業）有多啲對手戲。」他直言舞台劇和以往拍劇、拍戲很大分別，對住鏡頭與觀眾演戲的感覺很不同，現在還努力調節中：「我不斷叫阿祖同阿Dee去提醒我，我都不停咁摸索緊！」