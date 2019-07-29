傳張致恆未婚妻跟Supper Moment 主音拍過拖　Sunny：好耐冇聯絡

現年34歲的張致恆（Steven）自貼出跟未婚妻雯雯的合照後，掀起連申串風波，接連被揭在前女友梁皓恩（April）外，還一腳踏多船。而雯雯的身份也成謎，因為並不算是圈中人，曾有傳她是Steven的粉絲，日前更傳她跟Supper Moment的主音陳仕燊（Sunny）拍過拖。

Steven日前貼出跟未婚妻雯雯的照片，宣布婚訊。（Instagram@stevencheung）

因為Steven的關係，他的未婚妻的身份也也引起外界關注，也迅速被網民起底，據傳媒報道，現年28歲的雯雯是一名模特兒，在某模特兒網站也有多張「區雯雯」拍攝於2014年的照片，而相中人更與Steven的未婚妻相似度甚高。有報道指，雯雯是「追星族」，曾跟關楚耀有過一段曖昧關係。報道又指，她曾跟Supper Moment的Sunny拍過拖，日前Sunny在出席公開活動時被問及跟雯雯的報道，他回應傳媒指沒有開花結果的不要講，應該恭喜有開花結果的，也叫外界給大家空間，他指跟雯雯已很久沒聯絡。傳媒問及他，雯雯是否「追星族」，又主動認識男藝人時，Sunny就指大家問回本人。

日前Sunny出席音樂節活動時回應傳媒。（資料圖片）

現年30歲的Sunny，跟拍拖多年的圈外女友Emily感情穩定，更不時在IG公開「放閃」，女友地位牢不可破，更不時被網民「逼婚」。