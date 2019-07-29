天后Beyoncé新碟銷情仆直　被25歲英國新星Freya Ridings大拋離

迪士尼人氣動畫電影《獅子王》（The Lion King）經已上映了個多星期，雖然在爛番茄53%的新鮮度，但似乎觀眾都很喜歡這套真人版，在英美票房大賣，相反原聲大碟《The Lion King: The Gift》的成績卻慘不忍睹。大碟由在戲中為角色娜娜（Nala）配音的美國樂壇天后Beyoncé監製及主唱，但根據外國傳媒報道，在英國推出首5日只得949次下載。

Beyoncé在戲中為角色娜娜（Nala）配音。（IG圖片/@beyonce）

Beyoncé是世界上最暢銷歌手之一

Beyoncé自小就已經非常唱得，8歲那年跟好友Kelly Roland等人成立組合，在1996年改名為Destiny's Child，成為國際樂壇最受歡迎女子組合之一。在Destiny's Child時期，Beyoncé已經開始獨立發展，在2003年推出首張個人大碟《Dangerously in Love》火速登上Billboard 200的榜首，首周銷售量達31.7萬。其後推出的每一張個人大碟，包括《B'Day》、《I Am… Sasha Fierce》、《4》、《Lemonade》等，全部都登上了唱片榜的榜首，成為排行榜歷史上第一個也是唯一一個六張個人專輯全部登頂的藝人。直至現時為止，Beyoncé在全球已經賣出過億張唱片，使她成為世界上最暢銷歌手之一。

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《獅子王》原聲大碟銷量仆直原因？

對於今次《獅子王》原聲大碟成績強差人意，網民都表示震驚。另一邊廂，英國新星Freya Ridings同期推出的首張個人專輯卻大賣，推出短短4日就已經有四千次下載。而Beyoncé的專輯推出至今只售出5萬隻，而當中只有1萬隻為實體唱片，跟過往每隻大碟都登頂的成績大相逕庭。有外國傳媒估計今次滯銷的原因是因為沒有宣傳，加上Beyoncé亦沒有在任何公開場合或節目上獻唱新歌，在這個沒有人知道的情況底下，專輯根本很難會得到好成績。此外，翻查過往的紀錄，其實Beyoncé的唱片在英國一向成績麻麻，去年跟老公Jay-Z合作的《Everything is Love》亦同樣滯銷。

現年25歲的Freya Ridings於2017年出道，雖然樣子不算特別漂亮，但聲線獨特，被英國傳媒喻為新星。（Getty Images）

Beyoncé不復當年勇？

另外，有知情人士透露由曉治積曼（Hugh Jackman）主演《大娛樂家》（The Greatest Showman）的原聲大碟在2018年成為最暢銷的專輯，迪士尼方面為了再下一城而邀請像Beyoncé的巨星來製作大碟。惟該名知情人士卻落井下石，批評Beyoncé不復當年勇：「Beyoncé在音樂方面一直都銳不可擋，今次被後起之秀Freya Ridings擊敗，真的令人留下深刻印象！」