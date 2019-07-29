22歲日本水着女星真實身材曝光　粉絲怒轟被欺詐：想把寫真燒掉！

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22歲的日本水着女星秋山夏帆（ 秋山かほ ）因擁有驕人的I罩杯上圍而聞名，曾打算向AV界發展的她在寫真界發展得順風順水，除了經常在社交網站分享日常點滴外，更為粉絲大派福利分享性感泳衣照而深受粉絲喜愛。不過近日她出席寫真集《KAHOlic》的公開宣傳活動時，傳媒鏡頭下的秋山夏帆與她本人上載的照片簡直判若兩人，被粉絲怒轟：「與騙子無異！」

22歲的秋山夏帆貌美可愛，深受粉絲喜愛。（秋山夏帆Twitter：@akiyama_kaho）

秋山夏帆當日以滿佈珠片的桃紅色三點式比堅尼上陣，綁着孖辮的她充滿可愛氣息，雖然其豐滿上圍確實震驚全場，但往下一看卻非常嚇人，只看見那滿佈橙皮紋的肚子，彎腰時更加明顯地看到她的皮膚鬆弛，令人難以相信這居然是一個22歲女生的身材，與她社交網站上白滑無瑕的照片簡直差天共地。

秋山夏帆身高168cm，擁有100cm的完美I罩杯上圍。（秋山夏帆Twitter：@akiyama_kaho）

傳媒鏡頭下的秋山夏帆竟然身材大跌Watt！（Twitter：@dwangojpnews）

這批照片曝光後馬上被網民瘋傳，大部分網民都譴責秋山夏帆的「照騙」程度， 當中亦不乏刻薄的留言：「這肚子，做媽媽了？」、「想把手上剛買的寫真燒掉」、「寫真女星怎麼可能有這種身材」、「這已經是欺詐程度了吧」。

不少粉絲深感失望。（Twitter：@dwangojpnews）

點擊觀看更多秋山夏帆當日的照片，以及她社交網站上的美照：

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