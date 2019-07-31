【金在奐香港見面會】Wanna One後感寂寞？　透露8月出道日有聚會

Wanna One出身的金在奐昨天（30日）在香港，舉行首個個人見面會《2019 KIM JAE HWAN FANMEETING [MIN:D] in HONG KONG》，這亦是這次巡演的最後一站。多才多藝的金在奐在見面會上，彈吉他唱情歌外，更搖身一變唱跳歌手，為WIN:D（金在奐粉絲）帶來了非常多元的表演。

金在奐昨天以《Desinger》掀開見面會的序幕，以勁歌熱舞的表演炒熱現場氣氛。相信粉絲都知道金在奐是樂團主唱出身，昨晚能見到他在台上又唱又跳，絕對可說是見證着他的成長一樣。除此之外，金在奐亦有帶來《Being Again》和《My Star》等歌曲大曬唱功，又自彈自唱《Knockin’On Heaven’s Door》等。一場來到香港，金在奐當然有學定一兩句廣東話哄粉絲開心，除了簡單的「我愛你」外，他又用中文講到：「蛋撻好味！」非常可愛。

金在奐昨晚自彈自唱英文歌，講述自己初中時想當歌手的故事。（REG提供）

在互動環節中，金在奐被問到會選哪一首歌為他的人生歌曲時，他隨即唱出《Produce 101》第二季的主題曲《Pick Me》，引來全場的尖叫聲。金在奐解釋這是一個幫助他出道，讓他能站在大家面前的節目，因此特意選擇了這首歌。由組合活動到個人活動，金在奐亦坦言有些少寂寞：「自己一個當然會有無聊的時候，可是又因有WIN:D而覺得不寂寞。我們（Wanna One）仍有自己的聊天室，8月7日出道紀念日也會有聚會。雖然正在以Solo身份活動，但仍像在組合時一樣。」力證Wanna One的好感情。

金在奐在Twitter多謝香港粉絲的支持。（Twitter@KJH_officialtwt）

見面會尾聲時，金在奐再一次答謝香港粉絲的支持，他講到：「今天終於完成最後一場演出，覺得非常有意義，亦想對大家說聲多謝。我答應日後會努力成為令大家自豪的人，一起走未來的長路，我好『心心』香港粉絲！」金在奐也講到未來或會帶演唱會來香港，與大家見面，希望香港粉絲能夠一直健康快樂地等待。最後金在奐用英文大讚昨天是「Beautiful Night」，可是現場粉絲竟反應不及回應他，令金在奐尷尬到說：「你們給我一些反應吧…」貫徹他搞笑的性格。

金在奐表示之後或會在香港舉行演唱會，請粉絲多多期待！（REG提供）