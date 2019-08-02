【包青天再起風雲】廖啟智係港版第三代公孫策　范鴻軒版最神似

無綫相隔24年後重拍包青天題材，找來1995年在劇集《包青天》飾演包拯的狄龍之子譚俊彥出演包青天，繼承父業做新一代包公。而新一代公孫策則找來54歲的曹永廉出演。眾所周知，身為包公得力助手的公孫策聰明了得觀察能力強，屢屢幫包青天破案，是劇中不可或缺的人物。

多年過去至少出現過10位以上公孫策，其中有4位是電視友最有印象的。當中台灣演員范鴻軒飾演的公孫策就最為人記得與欣賞，原來他總共飾演過8次公孫策，可以話是史上最多次啊！

曹永廉出演的公孫策網友都大讚。（劇照）

公孫策屢屢因為觀察能力較強而協助包青天破案，給外界標籤為溫文儒雅又清秀聰明的讀書人，而這一種人物特點范鴻軒就演得非常出色。在1993年台灣播出的《包青天》中，范鴻軒是滿面鬍子的公孫策，他的外形瘦削膚色白淨非常符合讀書人的形象。劇中他說話不多卻一針見血，將小說中人物的沉穩內斂，書生氣質發揮得淋漓盡致，令許多觀眾印象深刻。

因為劇集紅遍兩岸三地之後，范鴻軒陸陸續續出演了8次公孫策角色，包括1993年的《包青天》﹑1995年《新包青天》﹑2000年《包公出巡》等，而且當時《包青天》（1993年）一劇亦有在兩間電視台（無綫﹑亞視）播出，香港觀眾為之熟悉。多年過去雖然出現許多版本公孫策，但幾乎所有網友都認為范鴻軒演得最有謀士氣質，是史上最難以忘記的公孫策。網友紛紛留言：「很儒雅」﹑「真正的公孫策」﹑「無可替代」…無論多少人出演他始終是更勝一籌。

范鴻軒一共出演了8次公孫策。（微博圖片）

因為《包青天》爆紅之後，香港方面亦推出同類型劇集，當中廖啟智就是香港第三位公孫策（前者是王偉﹑馮國）。事實上他的外形同范鴻軒都甚為相似，而且他又是面帶鬍鬚，只不過儒雅氣息上范鴻軒卻略勝一籌，但廖啟智的眼神特別有戲，給人一種聚精會神的感覺，同樣令人印象深刻。而在2013年《情逆三世緣》中，蔣志光飾演的孫公略則是公孫策的轉世，他同樣地參考著先前的公孫策形象，又是滿面鬍子舉止斯文，雖然氣質上他的確是有斯文氣息，有一種飽讀詩書滿腹經綸的感覺，但外形上豐腴的身材令人出戲，皆因從前的公孫策瘦削身材的確令人難以忘記，所以觀眾腦海已經有固定的公孫策形象，所以只能夠說他是另類的公孫先生。

廖啟智﹑蔣志光的公孫策都令人記得。（微博圖片）

過去公孫策都是以老年的形象示人，而在2000年內地推出的《少年包青天》中任泉飾演的少年公孫策卻真是令人眼前一亮，打破大家對於公孫策只是一介書生的形象。任泉版公孫策保有人物設定的溫文儒雅氣息之外，更多是突顯出他年少時性格不羈的個性，從一開始不服包拯為人，處處作對成為死對頭，到成為最佳拍檔這一面絕對是同過往劇集不同，因而令觀眾更了解到公孫策原來都是一位有個性的讀書人。

任泉版公孫策被讚是最靚仔。（微博圖片）

任泉因為自身帶有溫柔氣息，而且膚色白淨身材瘦削關係，出演端端正正讀書人一角特別帶感，他是繼范鴻軒之後第二位出演公孫策最多的演員。他一共出演過三次，包括2000年《少年包青天》﹑2001年《少年包青天2》﹑2006年《少年包青天3》被譽為是史上最靚仔的公孫策。而且《少年包青天》系列一劇2002年曾在無綫免費台播出過，對於90後的電視友來講絕對不陌生，反而比起范鴻軒，任泉版更是記憶最深。

任泉版公孫策是90後最記得。（微博圖片）

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