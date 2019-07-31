【包青天再起風雲】展昭三大稱號大有來頭　TVB唔跟原著亂改內容

無綫熱播古裝劇《包青天再起風雲》雖然主角是包拯（譚俊彥飾），圍繞著他「公正嚴明，鐵面無私」地審理案件。不過在他身邊的配角都不容忽視，好似展昭（張振朗飾），雖然他只是一位歷史上的虛構人物，但他的聰明﹑俠義已經家喻戶曉，名聲完全不比包拯差。

而展昭除了大家熟悉稱他為「南俠」﹑「御貓」之外，其實他還有「展雄飛」這個稱號。另外，其實展昭是被皇上御封為「御前四品帶刀護衛」的，而非無綫介紹的「五品帶刀侍衛」，難怪唔少網友紛紛指責無綫一方，認為無詳細了解研究頻頻出錯。

展昭只不過是虛構人物而已。（劇照）

展昭從小習武是一位忠肝義膽之人，他以劍法最為聞名。因為他四處遊歷江湖，大多集中在江南（杭州﹑蘇洲﹑南京等地）一帶，途中他經常遇見不公平之事就出手相助，以一把「巨闕劍」趕殺惡人，因此威震江湖遠近聞名，民間就封他為「南俠」備受稱讚。

因為一路遊歷的關係，途中他多次拯救當時赴京趕考的包拯。後有一次經包拯的舉薦，展昭就在皇帝面前展示輕功，在小說《三俠五儀》第二十二回中提到：「此時展爺顯弄本領，走到高閣柱下，雙手將柱一摟，身體一飄，兩腿一孩，嗤、嗤、嗤、嗤順柱倒爬而上。到了柁頭，用左手把住，左腿盤在柱上，將虎體一挺，右手一揚，作了個探海勢。」而此時皇帝一見連聲讚好，為他串來串去的輕功甚為驚奇，更不由自主說道：「奇哉！奇哉！這哪裡是個人，分明是朕的御貓一般。」因此「御貓」一詞便傳開去人人稱之。

展昭因為在江南一帶俠義仗人，因此有「南俠」之稱。（劇照）

而少人稱謂的「展雄飛」就最簡單不過，因為在古時候除了姓名之外，長輩都會賜予他們一個字。當一個人成年之後，他們會行冠禮 「冠而字之」，長輩們就會為他們起一個字，以便供平輩﹑晚輩作為新叫法。在《禮記·士冠禮》中提到：「冠而字之，敬其名也。君父之前稱名，他人則稱字也。」就有所記載。而名則是長輩稱謂的，展昭的字是雄飛所以就叫展雄飛。而所謂的字男女皆有的，沒有規定是多少個字，不過大多都是以雙字者居多。

展昭因為得到包拯的舉薦，而獲皇帝欣賞有御貓之稱。（劇照）

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另外，在劇集中展昭被介紹為「五品帶刀侍衛」亦疑似另一錯誤。而根據《三俠五儀》小說中提到，當展昭在皇帝面前親自展示了三藝（輕功﹑袖箭﹑劍法）之後，皇帝即大悅並立即傳旨：「展昭為御前四品帶刀護衛，就在開封府供職。」何來「五品」之說呢？而劇中張振朗的官服是紫色這一點亦誤導觀眾，據宋代官服所記載，只有三品官以上才可以穿紫色衣服，而張振朗被介紹為五品官又何來可以穿紫色官服呢？五品官以上應該穿上「朱」色，即是深紅色。

對於無綫屢出錯，廣大電視友都紛紛責罵，認為這一些歷史可以到處找到相關資料，為何不用心去研究呢？繼公孫策（曹永廉飾）解釋大宋首都為汴京（理應稱為東京）之後，今次展昭方面又再出錯，難怪大家紛紛唔睇無綫劇是有原因的。