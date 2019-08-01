【逃犯條例】97位ViuTV員工發公開信　要求政府回應五大訴求

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最近，香港出現的一連串的社會事件，實在令人相當痛心！尤以元朗西鐵站的市民於上周日（21日）遭大批白衣人手持木棍、籐條、甚至鐵通等暴打，造成至少45人受傷，行為令人髮指！一連串事件後，不少公司或組織的員工或成員都以員工證發出公開信，要求政府正面回應事件或遣責暴力等，繼早前TVB有員工發起「譴責TVB假新聞」後，今日另一間電視台ViuTV也有員工發出給香港人的公開信。

這封公開信的內容在「連登」討論區刊出，內容如下：

致香港人： 

大家好。我們是一群熱愛香港的ViuTV電視從業員。在香港一台獨大，電視行業不斷萎縮之際，我們依然堅持創作節目，致力為香港人提供歡樂，更重要是為香港人提供多一個選擇。

以往，香港人一直過著放工放學回家「電視汁撈飯」的安穩生活，但六月至今，香港人不惜犧牲休息時間，自發上街示威、製作文宣、組織物資組、自衛隊等等，部分年輕人更有以死明志的決心，為香港人爭取民主自由，為此，我們感到極為痛心。可是，人性真善美得不到當權者的動容，反而換來種種荒謬與壓迫，全因香港政府不是民選政府！

經過兩個月時間，抗爭似乎陷入瓶頸位，更有手足被控暴動罪。我們希望在此勉勵香港人，不要放棄。每一個人能力雖小，但集腋成裘。十八區遊行、連儂牆、各界公開信、港鐵車長實名聯署……抗爭如此遍地開花，只因每位香港人互相支撐，給予勇氣。自由民主之戰，將是漫長戰爭，香港人要保持頭腦清醒，沉著應戰。感到氣餒的手足，請好好休息，香港人一個也不能少！

我們深信，勝利終將歸於香港人。

最後，速請林鄭月娥政府立即回應五大訴求！缺一不可！

1. 撤回逃犯條例
2. 撤回612暴動定性
3. 永不追究是次社會運動抗爭者
4. 成立獨立調查委員會，徹查警方濫權濫暴及元朗襲擊事件
5. 全面落實雙真普選

光復香港 時代革命
香港加油！

註：在此向所有新聞從業員致敬，謝謝你們無懼暴力，站在最前線報道真相，令更多香港人醒覺，彰顯新聞自由的可貴。

九十七名熱愛香港的ViuTV電視從業員上

而家出示員工證好重要！每個職業都應該要出示！（連登討論區）

《香港01》就此事向ViuTV查詢，ViuTV透過公關指：「我們尊重每一位同事對社會議題表達個人意見的權利。我們亦相信及希望各同事能緊守崗位，為觀眾提供優質的電視內容。」

每個人都寫上唔少訴求。（連登討論區）

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