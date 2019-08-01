【包青天再起風雲】姜耿夢遊戲觀眾勁like　蔡國威：今次豁咗出去

由譚俊彥、姚子羚、胡定欣、曹永廉以及張振朗等主演的無綫劇集《包青天再起風雲》又掀起一股古裝偵探熱潮，實行與《十二傳說》並肩作戰，由晚上8點半開始，一連兩小時與觀眾齊齊推理。不過在查案的同時，《包》劇都不乏詼諧對白，除了包拯（譚俊彥飾）、公孫策（曹永廉飾）、展昭（張振朗飾）以及王朝（李嘉飾）四人之間常常針鋒相對而逗趣觀眾之外，姜耿（蔡國威飾）頻頻被包拯狂鬧的戲份亦令人印象深刻。而昨晚姜耿的一場無厘頭夢遊耍功夫劇情，更令觀眾拍案叫絕，蔡國威的演出非常搶鏡。

蔡國威話呢場「馬騮戲」真係豁咗出去：

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「六合彩之子」轉型

蔡國威（威仔），是前亞洲電視的藝員，自亞視熄機之後，於2016年加入無綫。由於長期主持「六合彩攪珠」，所以被觀眾稱為「六合彩之子」，加上過往的演藝圈中主力擔任主持或活動司儀，其主持的形象深入民心。雖然威仔在亞視時期亦曾參與多部劇集演出，但大部份都是以客串形式出現，甚至連角色名都沒有。自從威仔加入無綫之後，除了繼續其「六合彩使命」之外，亦加入劇組客串過多部劇集，例如《BB來了》中飾演醫生、《踩過界》中飾演檢控官等等。直至《大帥哥》，威仔終於能夠有更多出鏡機會，飾演麥先根（彭懷安飾）的副官石剛，惟威仔的戲份在劇集早段已經完結。

威仔長期跟喺彭懷安身後，經常見到佢，不過就冇乜發揮機會。（電視截圖）

45歲的「新人」

雖然威仔的「經驗」豐富，但卻苦無發揮機會，所以今次能夠在《包》劇中飾演一個由頭到尾都有戲份的角色姜耿，實在是有驚有喜，威仔接受《香港01》記者訪問時說：「今次真係可以話係我人生第一次有咁重戲份嘅角色。一開始收到劇本嘅時候我係好開心監製同編審相信我嘅能力，但我同時又好驚自己應付唔嚟，因為我自己嘅演戲經驗真係好少。好彩開工嘅時候，阿Shaun（譚俊彥）、定欣、阿廉、子羚、振朗佢哋個個都好肯教我呢位『新人』，又教我啲表情點做，機位點就，真係學到好多嘢。」而威仔更表示今次為《包》劇獻出多個第一次：「除咗係一個由頭到尾都有戲份嘅角色之外，亦係第一次可以跟隨劇組去橫店拍劇，仲係第一次有感情線！（同邊個呀？）邊個就唔講喇，唔好劇透，總之就係女神級別啦！（有親熱戲？）咁又冇，但都幾sweet嘅。」

到底邊個同威仔有感情綫呢：