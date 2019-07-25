【包青天】一代清官死無葬身之地　34塊骸骨熱心人偷偷收藏在家

無綫熱播的《包青天再起風雲》，由譚俊彥及張振朗分別飾演包拯及展昭，歷年來的《包青天》影視作品，包拯也是為國為民，不畏強權的清官好官，最想不到是這位清官卻是死無葬身之地，只有34塊骸骨被保留下來，原來全因包拯清廉，反而成為文革的反封建清算對象，骸骨不准下葬，究竟最後包拯後人如何為先人保留最後尊嚴，下文自有分解。

無綫熱播的《包青天再起風雲》，由譚俊彥飾演包大人。（劇照）

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北宋包拯一生清廉，多次彈劾權貴，難免得罪很多人，而在他64歲病死(有說是被毒死)後，從合肥的七個城門，運出21口棺材，在各地同時下葬，讓打算騷擾包拯遺骸的仇人，無從入手。可惜雖然包拯機關算盡，在金兵攻下合肥，包拯墓仍被挖開，將陪葬物品洗劫一空，為怕包公墓再被肆虐，包拯後人將先人遺骸從原墓室遷出，葬在離原墓數十米的地方，雖然如此，包公墓仍受到被破壞的厄運，全因當代人所作的無知惡行。

歷史上的包拯其實並非黑面，額頭亦沒有半月胎記。（網上圖片）

金超群版本外貌最接近歷史上的包拯。（網上圖片）

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在70年代，內地推行「全民大煉鋼」，合肥鋼廠要進行擴建，強行將包公墓遷走，當時合肥文化局一名幹事，臨時組織了清理發掘小組，搶救包公墓，在最外圍的無名墓地開始發掘，竟然發現一口珍貴的金絲楠木棺材及關於包拯事蹟的墓誌銘，發掘人員將當中34塊骸骨，送到北京做科學鑑定，證實確是包拯遺骸，而發掘小組最後掘出包拯及其家人11具骸骨，包氏後人本想將包家骸骨運回故鄉安徽大包村安葬，但當地公社書記卻指是封建宗教活動，若然敢下葬即會銷毀遺骸。

開封七子的選角，被觀眾大彈完全唔似。（劇照）

包拯生前彈劾權貴，死後怕人報復， 毀壞他的墓地。（劇照）

包氏後人最後只得將先人遺骸放入飼料袋，偷運回安徽家鄉，再放入11具陶罈偷葬於家鄉龍山，至80年代，安徽省重建包公祠及包公墓，從龍山舉行遷葬儀式，但挖出陶罈後，發現內裡已換上泥土，包拯等11具遺骸不知所蹤，估計包氏後人早已將先人遷葬至其他地方，現時在包公墓只保存了34塊包拯骸骨，一代清官包青天，在內地政治運動下，連遺骸也未能完整保存，比起天災，人禍更加可怕。