【十二傳說之另類都市傳說】大埔運頭塘怪異名字之謎　藏靈異故事

最近無綫熱播的劇集《十二傳說》以多個都市傳說為單元案件，劇集在查案之餘也彌漫著一股詭異的氣氛。其實香港也有不少流傳已久的靈異事件或傳說，日積月累下來，就成了非常神秘的都市傳說。這次要講的是位於大埔的運頭塘。

劇中角色在查案之餘又圍繞著都市傳說。（劇照）

運頭塘這個名字給人怪異的感覺，所以不少傳說就因此而生。而運頭塘是位於大埔南區，主要以住宅為主，當中也有一公共屋邨名為運頭塘邨。一直有流傳指「運頭塘」這個名字是由於二戰時日軍處理被斬頭處決的屍體而得名，相傳這個區域曾是刑場，當時有很多人被行刑，這裏是每天運送屍體的必經地方。

現在的運頭塘一帶。（資料圖片）

不知道是否因為有這個古怪的名字，很多靈異故事就由此而來，當中有一些是與骨頭或人頭有關的，當中有一個故事最多人知。在大埔河畔有一條運頭塘邨道路，跟其他屋邨一樣，有些主婦喜歡在白天把衣物被鋪晾曬在路上的欄杆，趁有太陽「消消毒」，一般她們都會在黃昏時把衣物收起，因為太陽已下山，傳聞有一位主婦忘了把晾曬了的被鋪收起，直到深夜才想起，於是她趕緊下樓。

運頭塘商場已被翻新成運頭塘新城。（資料圖片）

當她走到晾曬被鋪的地方時，發現在棉被內有東西在蠕動，她以為是有流浪的貓狗躲在裏頭，於是便一腳踢了下去，想把牠趕走。「哎呀」一聲從棉被內傳出，她立刻把它掀起，卻發現裏頭什麼都沒有。她即刻急急整理好東西回家去，不過她的心神一直恍恍惚惚，也睡得不好，凌晨半夢半醒間聽到一把男聲從枕頭底傳出，不停說︰「不要踢我的頭，不要踢我的頭。」她以後是造夢，但卻連續好幾晚都有一樣的遭遇，直到有天早上起床，她照鏡更發現自己的臉像被人踢傷一樣腫了一大片，她非常驚慌，就連忙買祭品去拜祭，而之後就再沒有發生同樣的事了。

大埔運頭塘一帶。（資料圖片）

不過，由於討論越來越多的關係，有人查證發現早在英國從清朝手上接收新界前，已有運頭塘這個名字，而當時所登記的原居民村落亦已包括運頭塘村，而二戰的日治時期卻是後來的事。而且，有上一代的原居民指運頭塘一直是耕地，也沒有曾經成為亂葬崗，所以運頭塘的名稱未必跟二戰或日治時期有關。但是，可能是由於名字太古怪鬼異，不少靈異故事並沒有因此查證而停止流傳，成了一個有關大埔運頭塘的都市傳說。