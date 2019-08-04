近年不少影視明星參演舞台劇，例如黃子華、劉嘉玲、余安安、王菀之、張可頤等，而8月上演的舞台劇《情敵勸退師》就邀請到阿Sa蔡卓妍和卓韻芝擔綱演出。雖然阿Sa兩度提名金像影后，但外界仍質疑阿Sa的演技，而《情敵勸退師》導演陳淑儀和男主角凌文龍就有另一套看法。近日兩人接受《香港01》訪問，除了談及阿Sa之外，還有討論影視明星進軍舞台劇界的現象，以及兩個界別的演員如何磨合。 撰文：蒙曉盈 採訪：蒙曉盈、游大東 攝影：葉兆康 短片：黃卓敏、陳錦超 剪接：吳宇峰 化妝：Julie.H & Josephine Yu @J Lab 髮型：Ray Mork & Green Cheung @AdmiX hair styling 形象：Bryan@The Flaming 場地提供：香港演藝學院

舞台劇《情敵勸退師》由阿Sa蔡卓妍、卓韻芝和凌文龍主演，可算是明星級陣容。（《情敵勸退師》宣傳海報）

導演陳淑儀和主角之一凌文龍接受《香港01》訪問，大談《情敵勸退師》、阿Sa、舞台劇與電影的距離等等。（葉兆康攝）

甚麼是情敵勸退師？

相信是各位讀者看到劇名時，都會冒出同一條問題：甚麼是「情敵勸退師」？凌文龍指出，有正印得悉丈夫出軌時，就會找「情敵勸退師」幫忙勸退第三者，但舞台劇重點不是如何撃退第三者，而是用輕鬆手法，討論多個愛情問題，例如愛情有沒有先後對錯之分、哪一段感情有價值、第三者的感情是否一文不值、每人如何衡量愛情價值等等。

至於凌文龍飾演的樂少是劇中「情敵勸退師偵探社」員工之一，同時亦是私生子，眼見母親每天製造假希望，幻想另有家室的父親會回到她的身邊，樂少不單難以接受，而且非常討厭這個不負責任的父親，正因為如此特殊的家庭背景，樂少獲相中成為「情敵勸退師偵探社」，樂少如何用自身經歷，幫客戶擊退情敵，實在令觀眾非常好奇。

《情敵勸退師》顧名思義是幫正印勸退第三者，而凌文龍在劇中飾演私生子，卻任職「情敵勸退師」，的確玩味十足。（葉兆康攝）

普羅觀眾看舞台劇未成氣候 陳淑儀：有排都未係！

近年不少電影演員進軍舞台劇，對吸引普羅大眾入場和促進票房方面，無疑有正面作用，而陳淑儀亦認為，明星參演確能吸引更多層面觀眾入場，從而普及舞台劇，讓大眾可以了解甚麼是舞台劇，改變過往舞台劇固有演繹「誇張」、感覺高級的離地形象，但現時是否已經成功培養民眾看舞台劇的習慣呢？陳淑儀認為路仍然非常漫長：「要令佢哋有條癮，入劇場成為一種習慣，咁就仲未（成氣候），有排都未係啦，只不過係比我哋呢個年代多人知道咩係劇場。」

陳淑儀認為明星參演舞台劇，無疑是幫助舞台劇普及化，不過是否能令觀眾培養定期入劇場的習慣呢？「咁就仲未係（成氣候），有排都未係啦。」（葉兆康攝）

除了明星參演舞台劇，或許舞台劇演員從影也是吸引觀眾進入劇場的好方法。不少舞台劇演員選擇跳入「公仔箱」，例如「蝦頭」楊詩敏、「泰臣」翟凱泰、梁祖堯、湯駿業等，亦有人走進大銀幕，代表人物必定要數謝君豪，近年還有憑《踏血尋梅》橫掃金像獎和金馬獎，以及去年以《黃金花》勇奪金像獎最佳新演員的凌文龍。在電影界收獲掌聲，得到更多參演電影的機會後，凌文龍最近回歸舞台劇界，不知道凌文龍又有否感受到電影界為舞台劇界帶來的「甜頭」──帶來更多觀眾呢？

本身是舞台劇演員的「蝦頭」楊詩敏早年加入TVB，參演多部劇集，形象變得「入屋」。（資料圖片）

要說到舞台劇走進電影圈最成功例子，必定要數到影帝謝君豪。（資料圖片）

凌文龍說：「我拍電影拍咗好短時間，只係拍咗幾套，我離開香港話劇團只係一年時間，係咪可以感受到好多電影嘅嘢，就真係唔敢講啦……觀眾群係唔同咗，畢竟我在香港話劇團演了10年，好多時你見到都係某一班忠實觀眾，我又未試過喺其他劇團演出，所以都唔知嗰班係咩觀眾。」

凌文龍去年以《黃金花》勇奪金像獎最佳新演員，知名度隨之大增。（資料圖片）

以今年6月凌文龍有份參與Project Roundabout新劇《親親麗南》劇本圍讀為例，他觀察到入場觀眾比過往年輕，但他謙稱觀眾有可能是欣賞其他《親親麗南》的演員葉德嫻、蘇玉華和潘燦良的演出，不過他慶幸：「可能有啲唔係好熟悉劇場嘅人，但你都見到佢哋好留心去睇，咁呢樣係開心嘅！」

凌文龍去年憑《黃金花》獲得大眾注目，因而得到更多演出機會，但凌文龍認為自己在電影圈時間尚淺，目前來看仍未完全感受到在電影界發展帶給他的「甜頭」。（葉兆康攝）

為阿Sa的演技平反

今次是陳淑儀和凌文龍的專訪，不過女主角阿Sa也是訪談其中一大焦點。凌文龍在《情敵勸退師》有不少對手戲，談到與阿Sa對戲感受，凌文龍用兩個字形容：好玩！「導演畀一啲指示嘅時候，一有嘢玩嗰陣，佢好好睇，好笑㗎！同佢對戲嗰陣好過癮㗎！」

雖然凌文龍對阿Sa評價頗為正面，不過外界卻剛好相反──多年來，網民毫不留情批評阿Sa演繹方法如一，聲調太嗲，演技方法欠突破等，而陳淑儀就大唱反調：「我就唔認同，因為我見證過！好聰明，我哋會話佢Instince（直覺）好好，（反應）好快，好易上身，雖然佢唔係（專攻）舞台，佢喺電影方面有好多經驗，只不過點樣將經驗放返落舞台度……不過唔可以否定佢嗰種能力，當然佢上到舞台呢個媒界，係需要適應一段時間，但佢係有想像嘅！」

多年來，蔡卓妍演技受盡批評，但從凌文龍和陳淑儀口中，卻聽到截然不同的評價：「導演畀一啲指示嘅時候，一有嘢玩嗰陣，佢好好睇，好笑㗎！同佢對戲嗰陣好過癮㗎！」（IG/@choisaaaa）

或許多年來受盡大眾的「磨練」，陳淑儀用「強橫」兩字形容阿Sa的心理質素：「我話心理素質好緊要，就係：『你咪講囉！』但我唔會俾批評我嘅人，去抹煞我哋企喺舞台表演時得到嘅樂趣同存在感，我哋係唔會俾你毀滅，但係喺嗰個圈好似成日被人講，容易就會變到好Personal（針對個人），我覺得佢（阿Sa）都強橫嘅，她企喺呢度咁多年，心理質素又點會弱呢？」

在最講究心理質素和表演力的舞台劇上，阿Sa究竟會如二人所說，交出令人刮目相看的成績表，還是讓觀眾大失所望呢？記者認為還是有待觀眾放下成見，入場欣賞阿Sa演出後再下判斷了。

阿Sa能夠在圈中屹立不倒，或多或少是因為強大的心理質素，陳淑儀是這樣評價阿Sa：「喺嗰個圈好似成日被人講，容易就會變到好Personal（針對個人），我覺得佢（阿Sa）都強橫嘅，她企喺呢度咁多年，心理質素又點會弱呢？」（IG/@choisaaaa）

其實《情敵勸退師》劇組好鬼老友㗎！

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亂世中看愛情喜劇 導演冀觀眾思考人生價值

近日香港局勢動盪不安，觀眾入場看舞台劇，或多或少希望暫時放下沉重心情，兩三小時內輕鬆一下，同一時間，導演亦會希望觀眾在欣賞的過程有所得着，而陳淑儀和凌文龍又希望觀眾看《情敵勸退師》過後得到甚麼呢？

「對我嚟講，今次呢個劇本郭翠怡寫得好好，佢借愛情、情敵勸退師，佢講緊：作為一個人，『我愛你，我失去你便沒有價值了。』係咪咁樣呢？好似好嚴肅，但佢用一個好輕鬆的手法去講呢個題目。其實你放大問呢個問題，你一個人嘅價值係要建立喺另一個人身上？抑或建立喺職業身上？建立喺博士（學歷）身上？建立喺咩身上才叫做有價值呢？」陳淑儀又稱，在現今這個局面，或許就是思考這個問題的好時機。

《情敵勸退師》不只是一部喜劇，陳淑儀認為，觀眾還可反思「你的價值該建立於甚麼之上？」，對於現時的香港，可能是每個人都需要思考的問題。（葉兆康攝）

今次專訪中，陳淑儀和凌文龍不只圍繞《情敵勸退師》作討論，還有談及凌文龍仍是香港演藝學院學生時，與老師陳淑儀相處的趣事，想更了解《情敵勸退師》及陳淑儀和凌文龍的師徒情，各位讀者不妨點撃睇片，以及留意陳淑儀和凌文龍專訪下半部分面世。

各位讀者不妨點撃睇片，可以睇盡陳淑儀與凌文龍對《情敵勸退師》、阿Sa、舞台劇發展和電影界的看法。（葉兆康攝）

陳淑儀同凌文龍喺訪問嗰陣搞啲乜？