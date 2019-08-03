【GFRIEND香港演唱會】SinB負傷上陣　Yuju三段高音震撼現場

韓國人氣女團GFRIEND今天（3日）在香港舉行演唱會「2019 GFRIEND ASIA TOUR [GOGOGFRIEND!] in HONG KONG」，6位成員Sowon、Sinb、Eunha、Yuju、Yerin和Umji相隔約一年再訪港，同樣吸引了大量Bubby（GFRIEND粉絲）入場支持，現場非常熱鬧。

穿着七彩打歌服的GFRIEND在舞台中央登場，以大熱曲《Me Gustas Tu》、《LIFE IS A PARTY》和《Vacation》掀開演唱會序章，可是主舞擔當的SinB卻因膊頭有傷，一輪綵排後始終未能一同參與激烈的舞蹈，略為可惜。SinB就先與香港粉絲道歉，她講到：「本來想帶給大家帥氣的表演，可是未能做到非常抱歉。我答應大家會左邊又坐下，右邊又坐下，前面又坐下，一邊坐着為成員打氣，一邊與大家交流。」而相隔一年沒有來到香港，成員都大讚香港粉絲非常熱情，又賣口乖話「好掛住你哋」。

GFRIEND相隔約一年，今天再在香港開演唱會。（陳志嵐攝）

唱出一連串歌曲又大展刀群舞的GFRIEND，不停大讚香港粉絲非常熱情，令她們也感受到現場非常「熱」。為了與香港粉絲更直接溝通，Yuju又用英文向現場觀眾問問題。當中6人答謝香港Buddy讓她們願望成真再回香港開演唱會，而她們也實現了粉絲想與GFRIEND見面的願望。隊長Sowon又特別學了一句廣東話，對香港粉絲說：「願望成真！」可見6人渴望與大家直接溝通的心。

SinB膊頭有傷仍堅持上台，表現相當敬業。（陳志嵐攝）