【多圖】日本街訪消暑方法　比堅尼美少女被定格出鏡

日本節目經常進行街頭訪問，受訪者答案亦相當高質，往往成為節目亮點，近日有節目講到今年日本夏天被熱浪侵襲，不少人都會到海灘暢泳消暑，節目組順理成章到海灘進行街訪，而問到一位身穿比堅尼的美少女，畫面卻出現邪惡定格，令網民瞬間錯焦點，她的答案是什麼已經毫不重要。

日本節目在海灘進行街訪，題目是炎夏消暑方法。（Youtube影片截圖）

日本節目不時會加入街訪環節，而途人的答案往往出人意表，而且十分高質，像早前有節目街訪內衣外穿的理由，其中一名衣服下露出內衣的美女Mori Akane，便笑言「多露一點世界更和平」，她的回應獲得很多網民的掌聲。不過亦有節目因為街訪時，受訪者的出色外貌而成為網民討論重點，而近日有網民分享了一段日本節目討論酷熱天氣的片段，不但日本氣象廳研究消暑方法，節目組更到海灘訪問泳客，有何特別方法抗暑，而訪問到一位比堅尼美少女，卻令氣溫加速上升。

鏡頭大多時候影著比堅尼美少女，她的朋友被冷落一旁。（Youtube影片截圖）

鏡頭大特寫少女如何攜帶手機。（Youtube影片截圖）

美少女消暑受訪美圖：

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街訪開始時是兩位少女一起接受訪問。（Youtube影片截圖）

這位受訪美少女，樣子十分甜美可愛，本來她跟同行友人一起接受訪問，但攝影師卻將鏡頭移向她，甚至出現了大特寫的畫面，之後更將鏡頭向下移，出現了數秒鐘的「邪惡定格」，而同行友人更大膽地將手機平放在她的胸口上，由於畫面太過震撼，比堅尼少女的答案已經不大重要，而網民紛紛起哄，大讚該名少女外貌身材，更大讚攝影師捕捉鏡頭功力出色，甚為專業，而節目本來是街訪途人消暑方法，看過受訪片段後，卻令人心跳加速，出現了意想不到的反效果。

對於她們的消暑方法，相信已經不是重點。（Youtube影片截圖）

少女友人示範將手機放在對方身上，純粹開玩笑。（Youtube影片截圖）

其他日本街訪出位答案：