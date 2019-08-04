【將軍澳遊行】傳TVB僅得新聞部員工上班　一文睇晒無綫落閘情況

有市民發起的「將軍澳遊行」今天（4/8）如常舉行，當地的商戶和公共機構亦有採取應變措施，例如部分店舖休店一天、巴士公司下令拆走車站鐵欄和可移動車站指示牌、康文署亦宣布將軍澳香港單車館、香港單車館公園極限運動場及將軍澳運動場，將提早於下午2時關閉。

而早前曾一度成為網民包圍目標的TVB將軍澳電視廣播城亦在今日實施特別措拖，雖然城內如常運作，惟見平時常開的員工入閘口，以及停車場入口亦關上大閘，限制員工出入。而平時能夠憑採訪證入城的記者亦在嘗試入內時遭保安拒絕，保安向《香港01》記者表示：「我哋都係聽Order，（幾時開返？）唔知呀，（係咪避免遊行衝突呀？）我都唔清楚。」

真係落晒閘。（劉智源攝）

企業傳訊部回覆：今天沒有宣傳活動在城內

除了限制出入之外，有傳聞指今天TVB城內只限當值員工上班，亦有指，如果員工沒有工作，TVB亦會建議避免回到公司。《香港01》記者抵達電視城外發現附近街道比平時冷清，平時泊滿車輛的道路上今日變得非常「乾淨」，更見到有警車在附近巡邏，亦未見有遊行人士。而TVB的接駁巴士亦如常運作，員工下車後仍可在閘旁小門出入。記者就記者入城受阻一事向企業傳訊部查詢，對方解釋：「今天沒有宣傳活動在城內舉行。」

點擊下圖睇吓TVB城外嘅情況：