劉浩龍私人IG鬧何韻詩「X樣」　容祖兒無損心情繼續開騷

8月5日，是容祖兒於紅館展開共18場《PRETTY CRAZY JOEY YUNG CONCERT TOUR》演唱會的第一場，前男友劉浩龍（師兄）亦有在私人IG甫「MY JOEY」相「贈慶」。事源近日師兄在網名「＿7＿」的私人IG上分享了一張車牌為「MY JOEY」的座駕相片，正當大家都以為師兄向前度示愛的同時，豈料他卻圖文不符地，在下方留言寫上「呢個世界好多壞人 例如何韻詩個X樣」，更加上反白眼和粗口手勢的表情符號，而此post亦意外地流傳網絡世界，隨即被瞬間瘋傳，惟圖與留言的不相關，網友們都百思不得其解。

睇下師兄嘅Post：

關「Chilasin」事？

雖然真相如何，師兄暫時並未有表代清楚，惟不少網友都推測，與早前容祖兒IG Post上，何韻詩曾留言「Chilasin」有關。幾天前，容祖兒為避免開騷前受病菌感染，在IG分享了一段於錄音室狂噴空氣清新劑的短片。事後何韻詩留言「Chilasin」後，卻引發了一場粉絲罵戰，有的警告阿詩「唔好搞我Joey」，但又有另一批網友力撐阿詩。其實自從師兄與Joey拍拖之後，他與阿詩的關係已水火不容，與拍拖前經常的「三人行」背道而馳，即使「龍兒戀」告吹之後，師兄與阿詩的關係亦未見和緩。惟夾在中間的Joey似乎並沒有受到事件而影響開騷心情，今日（8月5日）下午更拍攝了一張貌似是於陽台拍攝的生活照，並沒有寫上任何字句。