【收視滯後報告】包青天出閘脫腳　竟連《開心速遞》都撐唔住？

今次收視滯後報告，主要是分析7月22日至28日的收視情況，這週剛好是新劇《包青天再起風雲》的首週，好不幸，平均收視只得21.9，是2019年無綫晚間三線劇最低收視的首週，為何用不幸來形容呢？首先要為《包》劇說公道話，劇集質素是不俗的，有追看性，同樣是查案類型的《十二傳說》，《包》劇拍得更加實淨，更去到內地場景，誠意可嘉，但相信大家現階段關心社會，多過等追劇吧，而且7月22日亦是「元朗黑夜」事件翌日，大家還在消化昨晚發生的資訊，那有時間會理會《包》劇本週首播？

包青天陣容強勁，劇情亦比之前的加入了不少新元素，可惜撞正香港正在有激烈的社會運動。（陳順禎攝）

社會動盪，大家忙著看直播，之後在看評論、及其他遺留的片段，那還有時間和心情去追劇，所以不單止《包青天再起風雲》出閘脫腳，連之前首週平均25.5收視的《十二傳說》都下跌了2.2點，最令人意想不到的是收視王《開心速遞》都跌破25點，只得24.4點，應該是8個月以來首次跌破25點，三綫齊跌証明社會局勢不穩的確會影響大家追劇的意欲，所以《包》劇雖然能突破倉底播映，可惜撞正「逃犯條例」風波，加上撕裂情況有增無減，《包》劇要在收視上有明顯突破，似乎不太樂觀。