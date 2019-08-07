張致恆被揭係感情騙子後首現身　稱關智斌開紅館終可放心

曾自爆患有性上癮，現年34歲的張致恆（Steven）於上月25日在IG宣布已有未婚妻雯雯，並post了一家三口的合照，驚爆自已未結婚已做了爸爸，且已為兒子舉行了百日宴。與此同時，他卻被踢爆原來一腳踏多船，曾被他欺騙的受害人紛紛出來爆料指控他。事後Steven於IG出post道謙，不過就未有公開露面。今日他與未婚妻雯雯拍拖出街，帶家中愛犬去睇獸醫時，就接受了守候在他寓所樓下的傳媒訪問。

Steven同佢未婚妻雯雯。(ig@stevencheung圖片)

Steven被問到近日的心情如何，他說：「沈澱緊，希望嚟緊會做得更加好。」對於拍檔關智斌可以如期於紅館開騷，對此Steven表示：「我睇到呀，我睇到，至少放低咗一個心頭石先。」至於之前是否無諗過公開婚訊後會發生這麼多事？Steven說：「其實結婚就係人都會要結婚㗎喇，再加上我覺得自己要負返應該要有嘅責任。之前係貪玩嘅，咁但係依家有咗個BB之後，我覺得係時候要醒喇，要向前睇，要為咗家庭努力。」其實他的仔仔已經出世近4個月，但他在上月25日仍然是一腳踏幾船。

Steven同雯雯個仔仔已經將近4個月大。(ig@stevencheung圖片)

他續說：「其實我覺得喺依家呢個時勢，大家都咁亂，香港都咁亂嘅時候，我唔想多講咁多嘢。因為始終我嘅事，係我搞到大家都好似好混亂咁，我只可以同大家講對唔住，唔好意思搞到大家咁混亂，我曾經發生過咁多事。」問到Steven現在復工未，他說：「其實之前一路都接咗啲嘢係未做嘅，嚟緊亦都會離開香港去拍戲，去邊就未知住。」他坦言事件對工作有影響，不過他也會繼續工作。他又透露結婚會低調進行，下個月結婚，暫時不會擺酒。有傳Steven欠債累累兼被一眾前度女友追債，問到他現時的經濟有沒有問題，他即以笑迴避：「哈哈哈哈....其實就...呢啲唔講咁多喇。」

Steven話關智斌可以開紅館演唱會令佢放下心頭大石。(ig@stevencheung圖片)

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