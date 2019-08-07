浸大生購買雷射筆被捕　網民惡搞指鄧梓峰都好危險？

昨晚（6日）一名浸會大學學生於深水埗因購買多支作觀星用的雷射筆，而被四名便裝警員以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕，引起社會極大爭議。今日（7日）竟然有網民向鄧梓峰發出公開信，提醒身為「管有雷射槍的頭號人物」的巴斯光年的孖生兄弟出外要萬事小心，更勸喻他要盡快「自首」？

鄧梓峰與巴斯光年經常被指是孖生兄弟。（資料圖片）

巴斯光年在《反斗奇兵》中是管有雷射槍的頭號人物。（《反斗奇兵2》劇照）

不少市民對於學生被無理逮捕感到不可置信，更質疑警方的執法行動。有網民指出在維港上演的「幻彩詠香江」和迪士尼《反斗奇兵》（Toy Story）中管有雷射槍的巴斯光年（Buzz Lightyear），比雷射筆具有更大的攻擊性。「香港市民王先生」在Facebook專業撰寫公開信，善意提醒與巴斯光年撞樣的鄧梓峰，叫他要小心為上：「久聞閣下外表及身形與聲名狼藉，由於外國勢力迪士尼公司訓練的反中亂港份子（分子）『巴斯光年』長得十分近似，其相似度無異於孖生兄弟。而該反中亂港份子（分子）正正就是管有雷射槍的頭號人物。」

「香港市民王先生」向鄧梓峰寫的公開信全文。（香港市民王先生Facebook：(@hkcitizenmrwong）

鄧梓峰與巴斯光年不可分離。（資料圖片）

王先生非常擔心鄧梓峰會因為外貌酷似巴斯光年而備受牽連：「十分擔心鄧先生會被近月集體出現如看不見白衣人持械、看不到手錶等視力問題的警方誤會，因而被捕。」他更苦口婆心地為鄧梓峰提供「避過法眼」的方法：「鄧先生近日如要外出，應先化妝以保平安。若閣下家中藏有與雷射槍、鐳（雷）射劍、雷射光碟機、雷射脫毛機等大量殺傷力武器，還望你盡早自首為荷。」最後更引用巴斯光年的名言「To infinity and beyond（飛向宇宙，浩瀚無限）！」，向巴斯光年致敬。

網民擔心鄧梓峰會被誤會而受牽連。（資料圖片）