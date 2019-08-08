【多圖】日本口罩網紅酒店短片流出　終於證實到真正性別

網紅要突圍而出，樣靚身材正看似是基本條件，但原來只要捉到網民好奇心理，一樣可以闖出名堂。正職是OL的「丸の内」，長期戴上口罩拍片，只露出水汪汪大眼睛，已迷倒50萬網民，更想一睹她真正芳容。直至近日一段她跟同性密友在酒店短聚的短片曝光，終於看到她的廬山真面目，令網民大為驚訝，下文揭開這位口罩少女神秘一面。

丸の内OL千方百計不讓真面目曝光，但她擁有迷人電眼，很多網民都估她是美女。（丸の内OLレイナIG圖片）

日本網紅「丸の内OLレイナ」，以拍攝生活日常，趣怪題材的短片聞名，而她最特別的地方，是每次拍片都會戴上口罩，無論是去海灘、浸溫泉、打籃球、做gym，也不會讓人睇到她的真貌，但她憑爽朗短髮，甜美嗓音，加上一對懂得說話的精靈大眼睛，令她所拍的短片大受歡迎，同時亦引起了網民好奇心，懷疑口罩下的真面目，會否是一名醜女，甚至是男扮女裝的偽娘。

浸溫泉都戴口罩，遮掩真面目。（丸の内OLレイナIG圖片）

下圖有「丸の内OL」真面目：

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「丸の内OL」在男女日常的題材，其實亦相當大膽，甚至有不少性感演出，讓男士看得心癢癢，而近日她跟女性好友一起到酒店短聚，二人嘗試挑戰女女戀，雙方更有親密動作，而她的真面目亦隨之曝光，最讓人意想不到面罩下的她，鼻子挺直，配上櫻桃小嘴及瓜子臉，皮膚白晢，百分百是大美女，引起網民哄動，更提議她以後不要戴口罩出鏡，肯定更能提升點擊率。