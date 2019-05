陳偉霆式英語口音未夠獨特？　自稱係「蛋糕」嘅佢先最經典！

近日陳偉霆為知名品牌以全英文演繹的腕錶廣告的宣傳片段成為網民的一時佳話,對於其口音的評論有讚有彈非常極端,總言之就是「很有特色」。其實要講英文講得好聽,必需耳濡目染下大量苦功,難聽不是罪,但有創意的觀眾總能夠從一眾藝人中的「講英文」過程中取得樂趣。過去十數年間,有多位藝人「講英文」都曾經成為過網民的「笑柄」。

陳偉霆的英語口音很有「特色」。(Facebook影片截圖)

Janice Man最具話題性 黃曉明錯到離晒譜!

記得大概3年前,因為網紅King Jer的影片整合,Janice Man(文詠珊)的中英夾雜說話方式成為了全港市民的模仿對象,更創立了「JM Tone」,尤其那「R」的發音,實在令人聽得津津樂道,忍不住一聽再聽!其實除了JM之外,還有很多藝人「講英文」都成為觀眾的「生趣」來源,例如鄧麗欣於10年前在美國紐約接受記者訪問,一句「I am very thanks them」即成網民熱話;還有吳卓羲、陳靜(DaDa),同樣因為講英文紅極一時。但老實說,聽得明都還好!大概十年前,黃曉明在一個汽車活動上的一段「英語」對話,實在聽到在旁的外國人一頭霧水。不過據聞曉明大哥近年為學好英文下苦功,經常練習之飾更高薪聘請英語老師私人受訓,聽聞他英語能力已經大幅躍進!

點擊下圖回顧吓各位藝人嘅英文金句: