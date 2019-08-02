【逃犯條例】戴蘊慧斥示威者「喪屍」　刪post卻遭各方圍攻

近月香港因為《逃犯條例》的修訂鬧得全城熱哄，事件持續發酵，遊行、示威等活動不斷，社會各階層都各自發聲，紛紛就事件表態甚至歸邊，連一向鮮有談政治的娛樂圈人士都開始發表意見，不論是支持或反對修例、警方處理手法、元朗事件等等，網民的反應都一般會持兩方極端，於留言掀起罵戰亦不足為奇。今日（8月2日），戴思聰長女戴蘊慧亦加入戰團，在Facebook寫了一段文字，內容大概是暗指近日的示威者破懷香港，更以「小丑」、「喪屍群」以及「無能無腦無上進心」來形容。

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急刪post &留言 正反兩極的網民都唔撐

每逢有娛樂圈人士對政治發「意見」，都往往更能掀起留言區內的罵戰，戴蘊慧亦不例外。不過，戴蘊慧在事件發酵後，即將自己的原文整篇刪除，然後又將網民在她的其它post上寫下的、與她意論相關的留言都盡數刪除。根據過往經驗，網民對「言論」的態度會明顯分成支持和反對，但自從戴蘊慧將原文刪除後，就連「支持」她的網友亦180度轉變，還對她刪文這個動作表示不滿，留言稱：「我地藍絲行得正企得正，夠膽XX人就要認，戴小姐點解要龜縮？」

「被消失」的留言如下：

+ 4 + 3 + 2

「小忌廉」主唱者

現時50歲的戴蘊慧是已故歌唱老師戴思聰的長女， 15歲參加第三屆新秀歌唱大賽獲亞軍入行，是經典兒歌《我係小忌廉》的原唱者，於1991年結婚後移居新加坡，育有兩名兒子。1997年離婚後回香港生活。回港生活後的戴蘊慧並不活躍幕前，但2017年亦曾到無綫節目《流行經典50年》做嘉賓再演繹經典兒歌《我係小忌廉》，今年5月亦參與過「戴蘊慧x小忌廉歌迷會」活動。

2017年亦亮相無綫節目《流行經典50年》做嘉賓再演繹經典兒歌《我係小忌廉》。（影片截圖）