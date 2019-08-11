【多圖】央視主播張曼源叫林書豪到NBA擦地板　激嬲球迷急道歉

央視女主播張曼源，以甜美笑容及驕人身材，成為不少宅男女神，不過日前她跟NBA明星林書豪，出席體育品牌活動後，竟然說錯了另一個牌子，之後網民詢問她林書豪是否值得一份NBA合約，她竟然嘲諷地回應「去擦地板嗎？」事件引起林書豪的球迷不滿，紛紛聲討張曼源，而她卻用了三隻字回應，究竟有何玄機，下文自有分解。

張曼源是央視體育主播，甜美笑容是她的必殺技。（張曼源微博圖片）

張曼源畢業於北京體育大學，身高175cm，說得一口流利英語，還有甜美笑容配上腰果眼，她的作風亦十分豪放大膽，曾試過被質疑驕人身材並非純天然，她即在網上直播平台當眾換衫，直接向網民打臉。現時張曼源擔任《NBA最前線》主播，曾訪問過不少NBA球星，除了林書豪，還有高比拜仁、占士夏登、艾榮、韋斯布克等，有NBA的賽事及內地宣傳，例必會見到張曼源的蹤影。

張曼源大膽地叫林書豪到NBA擦地板，即被大批球迷聲討。（張曼源微博圖片）

以下是張曼源高清美圖：

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近日林書豪成為運動品牌「特步」代言人，由張曼源擔任記者會主持，但在簽約發布會上，張曼源竟然鬧出蝦碌事件，將「特步」錯說成「安踏」，情況十分尷尬。之後有網民在張曼源的微博，問她「豪哥值得一份NBA合同？對吧！」，而張曼源卻回應「去擦地板嗎？」張曼源的言論，隨即引起林書豪的粉絲不滿，說她看不起林書豪能打NBA。

張曼源喜愛運動，更不時大晒自己的健身相片。（張曼源微博圖片）

以下是張曼源的日常美顏：

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由於群情洶湧，張曼源刪去自己留言外，更道歉說只是「看錯了」，辯稱誤以為網民叫她去打NBA，而擦地板其實是指她自己，究竟是張曼源未紅先驕，還是一時手誤，只有她自己才知，但今次事件卻讓她成為熱搜，成功製造話題。

張曼源跟林書豪出席運動品牌記者會，擔任主持的張曼源，卻說錯了牌子名。（張曼源微博圖片）

林書豪近年雖然狀態下滑，但也不用擦地板吧。（張曼源微博圖片）