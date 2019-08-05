【包青天再起風雲】史上首位女訟師一字千金　16字狀紙幫少婦改嫁

無綫熱播的《包青天再起風雲》，講到胡定欣飾演的雲千羽，為了伸張正義，決心當上訟師，但原來職業訟師在北宋才首次出現，但並非正義化身，而是不擇手段只求打贏官師的人物，甚至有本以著名訟師為名的工具書《鄧思賢》，開首就教人要「侮文」，即是「歪曲法律條文」，究竟還有何嗱喳招，下文自有分曉。

《包青天再起風雲》近日劇情講到胡定欣當上訟師。（劇照）

胡定欣表示要做首位女訟師，但其實女訟師要到乾隆時代才出現。（Youtube影片截圖）

劇中胡定欣講到做訟師的4大條件，包括要有三個本地人擔保，身體並無殘疾，跟府尹等官員並無親屬關係，本身從無犯案等。但這些只是當上訟師的基本條件，要做成功訟師，卻需要一本工具書《鄧思賢》，北宋政治家沈括所著的《夢溪筆談》中，講到江西人鄧思賢，是歷史上首位職業訟師，他的訟術出色，世人將他的技法著成書《鄧思賢》，書中開宗明義提到教人「侮文」，即要歪曲法律條文，第二招是「侮文不可得，則欺誣以取之」，再教人以欺詐及誣陷取勝，第三招是「欺誣不可得，則求其罪劫之」，換言之尋找對方罪名進行威脅，所以要當上一名成功訟師，絕對不可能是正人君子。

劇中曹永廉飾演的公孫策，暗中幫胡定欣成為訟師。（劇照）

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胡定欣話做一個不會埋沒良心的訟師，完全是脫離現實。（Youtube影片截圖）

講到歷史上著名女訟師，一定要數到乾隆年間的寡婦「疙瘩老娘」，她以一字千金而聞名，寥寥數字的狀紙已能扭轉乾坤，曾有一名年輕寡婦想改嫁，遭到老爺阻止而對簿公堂，該名寡婦尋求「疙瘩老娘」的幫忙，獲得了16隻字的狀詞「氏年十九，夫死無子，翁壯而鰥，叔大未娶」，內容意思是少婦19歲守寡，並無子裔，而老爺及小叔也是單身漢，暗示兩男一女共處一室，容易發生亂倫醜事，縣官最終准許少婦改嫁。至於胡定欣在北宋已成為女訟師，卻肯定沒有可能，相信只是無綫編劇未有做好資料搜集的謬誤。