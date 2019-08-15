【親愛的熱愛的．劇評】楊紫、李現CP　譜蘿莉倒追大叔的反差愛情

戲劇的療癒有很多種，有寫實到觸動人心的，也有夢幻狂冒粉紅泡泡的，由李現、楊紫主演的內地劇集《親愛的，熱愛的》就帶領觀眾談了一場似真似幻的戀愛，甜到大陸戲迷甚至為該劇發起了網路新名詞，追劇追到「太上頭（失去理智）了！」

《親愛的，熱愛的》又名「蜜汁燉魷魚」，顧名思義這隻「魷魚」甜到漏。該劇以網路安全攻防戰（CTF）為背景，男主角韓商言（李現飾）是圈內傳奇人物，又名GUN」槍神），女主角則是網紅魷小魚、本名佟年（楊紫飾），這對「童言CP」間的一見鍾情、青春熱血，在偶像劇中都不是新梗了，但人物設定卻讓觀眾「上頭」到了新境界。

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楊紫是童星出身，在內地戲劇圈人氣一直都很高，古裝仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》讓她這幾年廣受討論，《親》劇則攀上演藝事業另一高峰。佟年這個角色名讓人第一印象就是個天真無邪的女孩，設定就是個沒談過戀愛的萌妹，但卻跳脫偶像劇「傻白甜」女主角設定，非但不是傻妹，還是高智商「學霸」，甚至人氣、事業都不輸男主角，但卻甘願因一面之緣拋開矜持，玩起女追男的戀愛攻略。

楊紫是童星出身，在內地戲劇圈人氣一直都很高，古裝仙俠劇《香蜜沉沉燼如霜》讓她這幾年廣受討論（《香蜜沉沉燼如霜》劇照）

韓商言被自己創立的CTF俱樂部成員喚作「老大」，總是板着臉、皺起眉，一副凶神惡煞的樣子，但其實面惡心軟，罵完人轉頭又趁成員們休息時默默照顧着。「冷面」男主角的偶像劇設定不少，但韓商言在劇中眉頭漸鬆、笑容漸多，表面冷酷、私下溫柔，甚至骨子裡有點搞笑，還像小孩一樣愛吃糖，呈現「反差萌」，看上去是個男子漢，下廚、打理家務卻又能一手包辦，設定上就展現多樣面貌。

韓商言被自己創立的CTF俱樂部成員喚作「老大」，總是板着臉、皺起眉，一副凶神惡煞的樣子，但其實面惡心軟，罵完人轉頭又趁成員們休息時默默照顧着（《親愛的，熱愛的》劇照）

劇中設定韓商言30歲，在大陸社會中這年紀還沒結婚已是「大叔」，而佟年跳級讀研究所，年僅20歲；一個是背負理想與抱負的鐵血教頭、一個是天真爛漫的小蘿莉；男主角的新興產業被長輩視為「玩電腦」，女主角的專業卻能幫助刑事案件、醫療發展；甚至韓商言父母雙亡、佟年從小被父母的愛包圍長大，年紀、背景等各項條件來看，都似乎是一場「格差戀」。

但劇情卻巧妙用網路新興發展將兩人專業串聯一氣；又用男主角愛貓、女主角個性似貓，連接兩人情感；相處上，一個是頑童、一個是跳級高材生，又拉進這對CP的相配程度；加上兩人都是「初戀」，加深戀愛中夢幻、羞澀情節。

戲外李現27歲，只比楊紫大一歲，兩人甚至是北京電影學院同屆同學，為了呈現劇中年齡差距，劇中在服裝打扮上，李現戲服幾乎都是穩重的黑色，楊紫則是五顏六色，且多是亮色系，展現青春活潑；加上李現眼角笑紋，楊紫大眼圓臉；李現刻意壓低嗓音，楊紫吱吱喳喳的，劇情設定10歲差距躍然於觀眾眼中。

《親》劇導演是瞿友寧及子弟兵李青蓉，牽扯出的政治議題不是本文重點不多贅述，回歸戲劇效果，瞿友寧的作品大多相當細膩，《親》劇也不例外。說到女追男題材，《惡作劇之吻》算是經典之一，也是瞿友寧的作品，因此《親》劇在這一點呈現上相當成熟，不會有突兀、矯情成分，更多的是粉紅泡泡。

女追男隔層紗，緣分安排卻格外重要，像是《惡作劇之吻》男女主角父母是世交，讓兩人意外住在同一個屋簷下；巧得是，《親愛的，熱愛的》也有兩家長輩是世交的設定，這一點成為韓商言與佟年繼續緣分的重要關鍵。

當然，《惡作劇之吻》是一個時代的經典，《親愛的，熱愛的》又不一樣，包括加入網路元素，微信、微博等社群軟體，也成為女追男「武器」；《惡》劇顯示很漫畫感，《親》劇則是電競感。此外，《惡》劇韓湘琴是學渣、《親》劇佟年是學霸，這點讓男女主角站在同一個水平，而不是一高一低的設定；《惡》劇江植樹較冷血、《親》劇韓商言更熱情，甚至更多甜死人溝女招數，包括幫忙擋太陽、船上自彈自唱、夜夜「站崗」，成功的角色設定，讓李現Fans人數暴增，獲封「現男友」，戲迷爭着成為「上頭姊妹」。

除了男女主角感情線，《親》劇在親情、友情的着墨上也有相當比重，卻不彼此搶分，強化青春熱血這一塊。現實或許消磨掉我們的愛情、夢想，但生活還是偶爾需要夢幻的泡泡，《親愛的，熱愛的》滿足了戲迷這一點，你說發展一見鍾情合不合理？總之看得療癒最重要。

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